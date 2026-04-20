Radiografía de la vivienda: cuánto cuesta comprar o alquilar en España

El acceso a la vivienda se ha endurecido notablemente en España en los últimos años, como refleja el incremento de los precios: comprar una casa es un 36% más caro que antes de la pandemia, mientras que el alquiler ha subido un 41%. Detrás de esa subida hay diversos factores, aunque el más elocuente es el déficit de viviendas respecto a los nuevos hogares: desde 2021 se han creado más de un millón de hogares, mientras que el parque de vivienda solo ha incorporado 420.000 casas.

El resultado es que, en buena parte del país, las familias se ven abocadas a exprimir sus esfuerzos para conseguir una casa. ¿Cuánto cuesta comprar o alquilar una vivienda? ¿Hay suficientes casas? ¿Qué parte de los ingresos es necesario destinar a conseguir una? Los siguientes indicadores resumen la evolución del mercado de la vivienda y sintetizan las dificultades que afrontan todos aquellos que buscan un lugar donde vivir, segmentando los resultados en función de la edad, la región y si se prefiere alquilar o comprar.