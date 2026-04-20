Radiografía de la vivienda: cuánto cuesta comprar o alquilar en España
El acceso a la vivienda se ha endurecido notablemente en España en los últimos años, como refleja el incremento de los precios: comprar una casa es un 36% más caro que antes de la pandemia, mientras que el alquiler ha subido un 41%. Detrás de esa subida hay diversos factores, aunque el más elocuente es el déficit de viviendas respecto a los nuevos hogares: desde 2021 se han creado más de un millón de hogares, mientras que el parque de vivienda solo ha incorporado 420.000 casas.
El resultado es que, en buena parte del país, las familias se ven abocadas a exprimir sus esfuerzos para conseguir una casa. ¿Cuánto cuesta comprar o alquilar una vivienda? ¿Hay suficientes casas? ¿Qué parte de los ingresos es necesario destinar a conseguir una? Los siguientes indicadores resumen la evolución del mercado de la vivienda y sintetizan las dificultades que afrontan todos aquellos que buscan un lugar donde vivir, segmentando los resultados en función de la edad, la región y si se prefiere alquilar o comprar.
Metodología
Las estadísticas sobre el mercado de la vivienda en España tienen un alcance limitado, especialmente en lo referente al alquiler. Para dibujar la radiografía del acceso a la vivienda, DatosRTVE ha recurrido a diversas fuentes, que incluyen tanto organismos oficiales como entidades privadas, y que se detallan a continuación:
- Precio de compra de la vivienda: valor tasado de la vivienda libre, en euros por metro cuadrado y por provincias, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).
- Precio de alquiler de la vivienda: precio del alquiler de vivienda completa, en euros por metro cuadrado y por provincias, según Idealista.
- Superficie media de la vivienda: media por provincias de la superficie, en metros cuadrados, escriturada en las compraventas de vivienda (pisos) realizadas ante notario, según el Consejo General del Notariado.
- Coste medio de la vivienda: estimación del precio medio de adquisición de una vivienda completa en el mercado libre, en euros, resultado de multiplicar el precio de compra publicado por el MIVAU y la superficie media calculada por el Consejo General del Notariado.
- Préstamo promedio: importe medio por provincias de las hipotecas, resultado de dividir el importe total concedido, en euros, entre el número de hipotecas, según la estadística de Hipotecas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Tipo de interés medio: importe de los tipos de interés contratados inicialmente en los nuevos créditos hipotecarios, por trimestres y comunidades autónomas, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de la Propiedad.
- Letra mensual media: cuota hipotecaria mensual media, en euros y por provincias, según Tinsa by Acccumin.
- Régimen de tenencia: hogares por régimen de tenencia de la vivienda y comunidades autónomas, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Viviendas terminadas: suma de las viviendas libres terminadas y las viviendas protegidas calificadas, por meses y por provincias, según el según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).
- Disponibilidad de viviendas: diferencia entre las viviendas terminadas, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y los hogares constituidos, según la Estadística Continúa de Población del INE, por trimestre.
- Edad de los compradores de vivienda: distribución por franjas de edad, en cada provincia, de las compraventas de vivienda realizadas ante notario, según el Consejo General del Notariado.
- Esfuerzo en términos de renta para la compra de vivienda: esfuerzo teórico anual por provincias, expresado como el porcentaje de la renta disponible del hogar medio destinada al pago del primer año de una hipoteca que financia el 80% del valor de una vivienda media, según la estimación de Tinsa by Accumin.
- Esfuerzo en términos de años de salario para la compra de vivienda: índice de esfuerzo inmobiliario, por comunidades autónomas, expresado como el número de años de salario íntegro necesario para la compra de una vivienda, a partir del cociente entre el valor de mercado de la vivienda y los ingresos medios brutos anuales que publica el INE en su Encuesta Anual de Estructura Salarial, según el cálculo de la Sociedad de Tasación.
- Esfuerzo en términos de renta para el alquiler de vivienda: porcentaje de ingresos del hogar necesarios para el alquiler de la vivienda, por trimestres y por provincias, según Idealista.
Créditos
Redacción: Daniel Flores (Datos RTVE) | Coordinación: Paula Guisado, José Ángel Carpio, Jaime Gutiérrez (Datos RTVE) | Infografía y diseño: Pedro Jiménez y Víctor Meneses (Infografía RTVE · Hiberus) | Desarrollo: Nacho Díaz y Nicolás Schmidt (Infografía RTVE · Hiberus) | Maquetación: José Javier Ramos y Sonia San José (Infografía RTVE · Hiberus).