Las víctimas de Adamuz piden la dimisión de Puente y el presidente de Adif: "El accidente era evitable"

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña, a los que responsabiliza del doble accidente de trenes en la provincia de Córdoba que causó la muerte de 46 personas y decenas de heridos.

"El accidente era evitable y todos lo saben", ha afirmado en su comparecencia en la comisión en el Senado, en la que ha lamentado una "cadena de despropósitos" en la respuesta institucional al siniestro.

Samper ha insistido en la falta de sistemas tecnológicos para detectar la rotura en el carril, con herramientas y protocolos que ha asegurado que ya existen en otros países como Francia, Reino Unido o Japón. "Esto de que el tren es muy seguro... seguro es en Japón, que llevan 50 años con alta velocidad y no se ha producido ningún accidente mortal", ha apuntado el portavoz, que viajaba en el tren Alvia que descarriló el 18 de enero de 2026 y chocó con el Iryo.

Ante los senadores y senadoras, ha relatado que ya pidió a Puente su dimisión en un encuentro y que este les respondió que él "no había soldado el raíl", donde estuvo el fallo que se señala como causa física del desacarrilamiento. "Nos quedamos estupefactos con su respuesta", ha añadido.

Samper ha argumentado la responsabilidad del ministro por ser quien designa al presidente de Adif y porque ninguno de los dos altos cargos implementó medidas para evitar el accidente.