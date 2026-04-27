La comisión del Senado que investiga los accidentes de Adamuz y Gelida arranca con los presidentes de CIAF y Adif

La comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España arranca este lunes con la comparecencia del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti, quien informará sobre los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Su intervención está prevista a partir de las 11:30 horas. [Sigue en directo en RTVE Noticias la comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España].

Tres meses después del siniestro de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, Barrón expondrá los avances de la investigación principal. El informe preliminar de la CIAF apunta a una rotura en la soldadura de un carril —fabricado en 2023 y soldado en mayo de 2025— ocurrida la noche previa al accidente. Asimismo, se analizan posibles factores adicionales como muescas en ruedas de trenes anteriores, una caída de tensión detectada 22 horas antes y pruebas metalográficas aún pendientes.

La comisión, impulsada por el Partido Popular, tiene como objetivo esclarecer la situación del mantenimiento y la seguridad ferroviaria, así como depurar posibles responsabilidades políticas. Desde esta formación se sostiene que el accidente de Adamuz responde a una falta de mantenimiento y a una gestión inadecuada de las infraestructuras por parte del Gobierno.