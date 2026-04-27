La comisión del Senado que investiga los accidentes de Adamuz y Gelida arranca con los presidentes de CIAF y Adif
- A las 11:30 intervendrá Ignacio Barrón y, a las 16:30, Marco de la Peña, para dar explicaciones sobre los dos siniestros
- Sigue en directo en RTVE Noticias la comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España
La comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España arranca este lunes con la comparecencia del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti, quien informará sobre los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Su intervención está prevista a partir de las 11:30 horas. [Sigue en directo en RTVE Noticias la comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España].
Tres meses después del siniestro de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, Barrón expondrá los avances de la investigación principal. El informe preliminar de la CIAF apunta a una rotura en la soldadura de un carril —fabricado en 2023 y soldado en mayo de 2025— ocurrida la noche previa al accidente. Asimismo, se analizan posibles factores adicionales como muescas en ruedas de trenes anteriores, una caída de tensión detectada 22 horas antes y pruebas metalográficas aún pendientes.
La comisión, impulsada por el Partido Popular, tiene como objetivo esclarecer la situación del mantenimiento y la seguridad ferroviaria, así como depurar posibles responsabilidades políticas. Desde esta formación se sostiene que el accidente de Adamuz responde a una falta de mantenimiento y a una gestión inadecuada de las infraestructuras por parte del Gobierno.
El presidente de Adif intervendrá por la tarde
La jornada continuará por la tarde, a partir de las 16:30 horas, con la comparecencia del presidente de Adif y Adif-Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, quien ha defendido en reiteradas ocasiones que el origen del accidente no radica en el mantenimiento, sino en posibles fallos en los sistemas de inspección.
Las comparecencias forman parte de un calendario que se extenderá durante la semana. El jueves 30 de abril será el turno del presidente de Renfe-Operadora, Álvaro Fernández Heredia, y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín. Este último previsiblemente abordará las advertencias remitidas en agosto de 2025 a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre el deterioro de varias líneas de alta velocidad, incluida la de Adamuz.
Además del accidente en Córdoba, los comparecientes también deberán aportar información sobre el suceso ocurrido el 20 de enero en Gelida (Barcelona), cuando un tren de Rodalies colisionó contra un muro de contención de la AP-7 que se desplomó sobre la vía y provocó la muerte del maquinista. Según el informe preliminar de la CIAF, el incidente tuvo un origen meteorológico, ya que las intensas lluvias provocaron la acumulación de agua y el desprendimiento del terreno que acabó derribando la estructura.