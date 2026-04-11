La única mujer del accidente de Adamuz que sigue hospitalizada en la UCI da a luz a un niño

La única mujer que quedaba hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga por el accidente ferroviario del 18 de enero en Adamuz (Córdoba) ha dado a luz a un niño que se encuentra en buen estado.

La mujer permanece estable dentro de la gravedad, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta andaluza, que no ha dado más detalles.

Se trata de la única persona que permanece hospitalizada en la UCI tras el accidente ferroviario que se saldó con el fallecimiento de 46 personas, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En suma, han sido atendidos 126 personas, cinco de ellos niños, habiéndose producido ya 124 altas y un deceso. Tal y como ha precisado la Administración autonómica, el recién nacido se encuentra en buen estado.

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se produjo el alta de la última persona afectada por el accidente hasta el momento, en este caso ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.