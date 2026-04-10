Las víctimas de Adamuz denuncian que el 061 gestionó la emergencia "con papel y lápiz" por un bloqueo informático

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha elevado una denuncia formal ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para alertar sobre la "gravísima" gestión de los servicios de emergencia durante el accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

Según el escrito registrado por el bufete Administrativando Abogados, el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba se vio obligado a gestionar la catástrofe "con papel y lápiz" debido a un bloqueo total del sistema informático en el momento crítico del rescate.

El abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, ha solicitado una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas al considerar que se ha producido una responsabilidad patrimonial por un funcionamiento anormal de la Administración Pública. Esta denuncia se ha extendido de forma simultánea al Defensor del Pueblo Andaluz, a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y al juzgado de instrucción de Montoro.

Bloqueo del sistema y uso de móviles particulares El comunicado detalla que los gestores de emergencias tuvieron que utilizar sus propios teléfonos particulares para coordinar la asistencia, al carecer de contacto con el centro 112 por el fallo técnico. Desde el colectivo se subraya que el operativo pudo salir adelante únicamente gracias a la experiencia de los profesionales, quienes califican lo sucedido como un "caos" desde el punto de vista técnico. El maquinista del Alvia, un tripulante, opositores y familias enteras: las vidas interrumpidas en el accidente de Adamuz Álvaro Caballero Además, la defensa de las víctimas señala que estos problemas no son aislados, sino que los técnicos y coordinadores médicos de las provincias andaluzas sufren "múltiples carencias" desde la implantación del sistema actual de gestión. Para la asociación, esta falta de asistencia inmediata podría haber provocado presuntamente que el número de víctimas y la gravedad de los heridos fueran mayores.

43 minutos de desconcierto entre dos trenes La falta de fluidez en la información también afectó a la comunicación entre la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (ASEMA) y la Guardia Civil. Según fuentes del operativo, no se cumplieron los protocolos básicos para identificar el número de focos del siniestro, lo que provocó que los datos sobre el estado de los pasajeros del tren Alvia no se conocieran hasta que los agentes llegaron físicamente al convoy, 43 minutos después del accidente. Cronología de las llamadas tras el accidente de Adamuz: cinco minutos de confusión y comunicaciones cruzadas Álvaro Caballero Este retraso coincide con las conclusiones de un informe preliminar de la Guardia Civil que describe una "importante confusión inicial". Debido al gran volumen de llamadas simultáneas, los operadores vincularon inicialmente todas las alertas al tren Iryo, interpretando que el aviso sobre el Alvia era un incidente menor o una información duplicada del primer tren.