Las víctimas de Adamuz piden ante el Congreso que se asuman responsabilidades y "dignidad política"

Rodeados de 47 sillas vacías, 46 por las víctimas de Adamuz, y una por el accidente de tren de Gelida que ocurrió tres días después, la Asociación de Víctimas Descarrilamiento de Adamuz se ha manifestado este miércoles en el Congreso de los Diputados para exigir que se les trate de manera "digna y eficaz".

Entre gritos de "Oscar Puente dimisión" y acompañados por asociaciones de víctimas de otros accidentes ferroviarios en España, los manifestantes han leído un comunicado en el que han exigido a las instituciones y a los políticos que asuman responsabilidades y tomen medidas para que situaciones "evitables" no vuelvan a ocurrir.

Representantes de la asociación han entregado en el registro del Congreso una carta dirigida a la Mesa de la Cámara Baja, solicitando leer en el pleno el manifiesto que han leído durante la concentración. Tras registrar la petición, representantes de la asociación se han encontrado con el ministro de Transportes, Oscar Puente, que les ha propuesto reunirse este miércoles, pero lo han rechazado.

"Recordemos que la forma en que un país trata a sus víctimas define la calidad de su democracia. Y hoy por hoy, sentimos una vergüenza dolorosa y corrosiva hacia nuestra clase política", han señalado al leer el manifiesto.

"Queremos responsabilidades y acciones. Queremos dimisiones y dignidad política", ha enfatizado el presidente de la asociación, Mario Samper.

Desde la asociación se ha reclamado a la clase política que "trabajen para la ciudadanía" y "dejen de pelearse" para que un accidente como el de Adamuz "no vuelva a ocurrir".

Días después de que se haya conocido el informe de la Guardial Civil que apunta a que la vía se había roto 22 horas antes del accidente, desde la asociación ven "increíble que puedan pasar 25 trenes por una vía rota y no haya un sistema de detección de vías rota tan claro y que nadie revise los registros". Por todo ello, han vuelto a exigir que se asuman responsabilidades y no quede todo en "el eslabón más débil de la cadena".