Las primeras imágenes del interior del Iryo refuerzan la hipótesis de que la "rotura de carril" provocó el accidente

El informe técnico preliminar realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sobre el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero en el término municipal de Adamuz (Córdoba), concluye que una rotura de carril fue el desencadenante del descarrilamiento de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo y la posterior colisión con un tren Alvia de Renfe.

El documento, elaborado en el marco de la investigación oficial, reconstruye con precisión la secuencia de los hechos mediante el análisis de múltiples fuentes, entre ellas los registradores de eventos de ambos trenes, grabaciones de cabina, sistemas de videovigilancia y datos de infraestructuras facilitados por ADIF.

Según las conclusiones del informe, no se detectaron anomalías en ninguno de los trenes antes del momento crítico. Fue a las 19:43:34 horas cuando el eje de uno de los coches del tren Iryo descarriló al pasar por el punto kilométrico 318,681, donde se localiza la rotura del carril. A partir de ese instante, el convoy comenzó a sufrir vibraciones, pérdida de estabilidad y fallos técnicos, incluyendo caídas de tensión eléctrica y alarmas en distintos sistemas. Las imágenes del interior muestran chispas y movimientos bruscos en varios vagones.

El descarrilamiento provocó daños en la infraestructura ferroviaria, afectando a agujas y sistemas de señalización. Como consecuencia, una señal en la vía del tren Alvia cambió repentinamente a rojo, activando automáticamente el frenado de emergencia. Sin embargo, la proximidad entre ambos trenes y la alta velocidad a la que circulaban —más de 200 km/h— hicieron imposible evitar el impacto. La colisión se produjo a las 19:43:42 horas, cuando el tren Alvia alcanzó la parte trasera de uno de los coches descarrilados del Iryo.

Cronología del accidente El informe detalla la secuencia de hechos que se desarrolla en cuestión de segundos: 19:43:19 — El tren Iryo entra en el tramo donde se encuentra la rotura de vía.

— El tren Iryo entra en el tramo donde se encuentra la rotura de vía. 19:43:34 — Se produce el descarrilamiento.

— Se produce el descarrilamiento. 19:43:36 — Fallos en la infraestructura y pérdida de control en varios sistemas.

— Fallos en la infraestructura y pérdida de control en varios sistemas. 19:43:37 — Señal en rojo para el Alvia y activación del frenado de emergencia.

— Señal en rojo para el Alvia y activación del frenado de emergencia. 19:43:42 — Colisión entre ambos trenes.