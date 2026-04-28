DIRECTO | El presidente de Renfe comparece en la Comisión del Congreso sobre los accidentes de Adamuz y Gelida

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, comparece este martes 28 de abril ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados para detallar las medidas adoptadas por la operadora tras los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) el pasado mes de enero. Sigue la comparecencia en directo en RTVE Noticias.

La intervención se estructurará en tres partes, las dos primeras convocadas a iniciativa propia por el presidente de Renfe, una para Adamuz y otra para Gelida. En cuanto a la tercera parte, responderá a la petición de Vox para que comparezca con el fin de informar sobre las circunstancias, causas y responsabilidades derivadas del accidente de Adamuz, así como "de las advertencias relacionadas sobre la seguridad y el estado de conservación en el material rodante recibidas, en caso de que las hubiese, por parte de usuarios, maquinistas y demás personal de Renfe".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya compareció en esta comisión el pasado 3 de febrero, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, también lo hizo el pasado 24 de marzo, ambos a iniciativa propia y para rendir cuentas de estos accidentes.