Directo | El presidente de Adif comparece en el Congreso por el accidente de tren de Adamuz

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados recibe este martes al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. El objetivo central de esta comparecencia extraordinaria es desgranar los factores técnicos y operativos que provocaron el accidente ferroviario en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba).

El suceso, que afectó a la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, ha reabierto el debate sobre la veteranía de esta infraestructura y la eficacia de los sistemas de seguridad actuales en tramos bajo mantenimiento.

Desafíos en la vía El incidente en Adamuz no se produjo en un contexto ordinario. Se localizó en un punto donde Adif ejecuta actualmente un ambicioso plan de renovación integral de la línea, la primera de este tipo en España con más de tres décadas de uso intensivo. Según los datos preliminares, el tren sufrió un descarrilamiento de su eje delantero al entrar en una zona de cambios de vía que estaba siendo intervenida. Marco de la Peña ha subrayado que, aunque los protocolos de aviso estaban activos, es necesario auditar si la comunicación entre los sistemas de tierra y el material rodante fue óptima en el momento crítico.

Seguridad y mantenimiento El máximo responsable del administrador de infraestructuras ha defendido siempre la robustez del sistema ferroviario español, catalogado como uno de los más seguros del mundo. Sin embargo, ha reconocido que la coexistencia de obras de gran calado con el tráfico ferroviario habitual supone un reto de ingeniería constante. La comparecencia busca aclarar si el factor humano, un fallo mecánico en el desvío o una irregularidad en la geometría de la vía tras las labores de mantenimiento nocturno fueron los detonantes. Para los usuarios, la mayor preocupación radica en la frecuencia de estas incidencias en el corredor sur.