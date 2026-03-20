La jueza de Montoro detecta 42 metros de vía retirada de Adamuz sin permiso.

La jueza de Montoro que investiga las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Cristina Pastor, ha ordenado el precinto y custodia de varios tramos de vía ferroviaria, según una providencia judicial fechada el 18 de marzo de 2026, a la que ha tenido acceso RTVE. La resolución se produce tras una inspección ocular realizada el pasado 17 de marzo en el lugar del siniestro, donde se hallaron 42 metros de vía retirados sobre los que no constaba aviso previo. Además, se localizaron otros 36 metros de carril cuya retirada sí que había sido comunicada previamente por Adif en relación con trabajos de mantenimiento.

Ante esta situación, la jueza ha acordado el traslado de todo el material —un total de 78 metros de vía— a la base de Hornachuelos, donde deberá permanecer precintado. Asimismo, ha ordenado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba que levante acta detallada de los elementos recogidos.

La providencia establece que Adif actuará como depositario judicial del material, quedando bajo su custodia y a disposición del juzgado, con las correspondientes responsabilidades legales en caso de incumplimiento. También recuerda que no hay autorización para ninguna prueba sobre este material hasta que se designen peritos judiciales.

El procedimiento se enmarca en una pieza separada abierta por posibles delitos relacionados con el accidente ferroviario, cuya investigación continúa en curso.

Esta providencia se dicta, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de la inspección ocular realizada por dicho órgano judicial el pasado martes sobre el tramo de Adamuz donde ocurrió el accidente ferroviario. Se encontraron allí depositados los 36 metros de carril retirado correspondiente con las tareas de mantenimiento que Adif iba a realizar sobre las vías y de las que se informó a la Instrucción mediante un correo el pasado 2 de marzo de 2026.

Por ello, la instructora acordó "la retirada, precinto y traslado a la base de Hornachuelos de los 36 metros de vía, más 42 metros de vía también retirada y de la que no se informaba en el correo de fecha 2 de marzo de 2026".

También recuerda que no hay autorización para ninguna prueba sobre este material hasta que se designen peritos judiciales.