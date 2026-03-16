Málaga no tendrá AVE a Madrid durante la Semana Santa

Málaga no dispondrá de línea directa de AVE con Madrid hasta después de Semana Santa. Tras la caída de un muro sobre las vías a consecuencia del tren de borrascas que azotó a buena parte de Andalucía, el trayecto se realiza combinando un autobús a Antequera y un tren hasta la capital.

La noticia llega a las puertas de la temporada alta en la Costa del Sol. El sector turístico asume que habrá consecuencias, pero confía en que sean leves y que el interés por la provincia no decaiga por la dificultad del desplazamiento.

Los plazos de Adif El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ve imposible recuperar la conexión directa con Madrid hasta la última semana de abril. Asegura que para entonces podría retomarse el servicio por el tramo de Álora (Málaga), pero solo por una de las vías. No será hasta junio cuando ambas puedan volver a funcionar en conjunto. Se pospone así la fecha fijada en un inicio para el 23 de marzo. El motivo es la falta de seguridad de los muros de contención, que tendrán que ser demolidos por presentar fallos en los sistemas de evacuación de agua. La reapertura de una sola vía implica que el trayecto durará más tiempo y posiblemente no permita el mismo tráfico de trenes. Aun así, asegura que aquellos operados por Renfe se activarán prácticamente en su totalidad. Respecto al resto de operadoras, habrá que esperar la evolución del tráfico. ““ La vía se vio afectada por el derrumbamiento de un muro a causa del temporal y, pese a la posible reapertura completa en junio, no será hasta el mes de diciembre cuando finalice su restauración. Un corrimiento de tierra dañó el material de esa infraestructura, que tendrá que cambiarse. Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias aseguran que antes de 2027 el servicio podría volver a funcionar a pleno rendimiento en cuanto a tiempos y conexiones. Marco de la Peña ha defendido que se están empleando los máximos medios disponibles para reparar el tramo. La fecha de reapertura se irá actualizando cada 15 días.

Reacciones políticas La Junta de Andalucía mantiene su postura de reclamar daños patrimoniales a Adif. De la Peña considera que se trata de "una pérdida de tiempo", al tratarse, dice, de una situación sobrevenida por el temporal. El Gobierno autonómico da por perdida la Semana Santa. Pide al Gobierno central compensaciones y que asuma responsabilidades para lo que califica como "una ruina para el sector turístico". Voces como la del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, han pedido dimisiones de los responsables del sistema ferroviario. Otras, como la del alcalde de Málaga, apuntan a soluciones como reforzar los medios alternativos, como el avión o el autobús.

El sector turístico confía pero mantiene su preocupación La patronal hotelera AEHCOS considera que el atraso en la reapertura de la línea directa con la capital es una "muy mala noticia". José Luque asegura que las pérdidas podrían superar los 300 millones de euros para los hoteles y 1.300 millones para todo el sector. En declaraciones a Televisión Española, otros agentes del sector se muestran confiados en mantener los buenos datos habituales en Semana Santa pese al contratiempo del tren.