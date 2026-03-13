La jueza del caso Adamuz insta a Adif a aclarar sus actuaciones en la vía el pasado 3 de marzo

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, que investiga el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero en Admauz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas, ha instado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a que aclare si realizó actuaciones de mantenimiento sobre la vía el pasado 3 de marzo.

En el día de ayer, la jueza del caso dictó una providencia en la que responde al requerimiento de Adif para que aclare la delimitación territorial del "tramo de Adamuz", así como el concepto de "tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria" que les había solicitado previamente la instructora, según han informado fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La juez indica en su providencia, coincidiendo con el informe del ministerio fiscal, que la delimitación territorial del "tramo de Adamuz" se "hace extensivo desde el punto kilométrico 321+098 al 315+974".

Además, explica que el concepto de tareas de mantenimiento debe entenderse como “toda actuación que implique intervención y/o alteración material sobre las instalaciones o cualquier elemento material de la vía que compone la red ferroviaria, quedando excluidas las actuaciones de control, vigilancia y supervisión de la infraestructura que resulten necesarias para garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria que no impliquen intervención material”.

En su escrito, la jueza también explica que el preaviso de quince días y la previa autorización judicial "no serán necesarios" para aquellas actuaciones cuya ejecución requieran una "intervención inmediata por motivos de seguridad" cuya naturaleza impida cumplir con el plazo de preaviso, aunque "se deberá de dar inmediata cuenta al órgano judicial así como de los motivos que hubieran impedido en su caso la notificación previa".

De esta manera, requiere a Adif para que informe en un plazo de diez días si las actuaciones de mantenimiento que iba a realizar el 3 de marzo "fueron o no ejecutadas" y para el caso de haber sido ejecutadas "informe en que consistieron los trabajos realizados y si existió o no acopio y/o retirada de material, lugar de ubicación/depósito y actuaciones realizadas sobre el mismo".