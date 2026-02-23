La Guardia Civil señala que personal de Adif retiró material del lugar del accidente de Adamuz sin autorización previa

La Guardia Civil ha indicado en un escrito que el personal de ADIF retiró material relacionado con el accidente sin autorización previa. En un anexo remitido a la jueza que investiga el caso y al que ha tenido acceso RTVE, señala que "realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en material, sin advertirlo ni solicitarlo".

En el documento, la Guardia Civil señala que el pasado 6 de febrero se tomó manifestación al responsable de la base de mantenimiento AVE de Adif en Hornachuelos. En su declaración, indicó que el pasado 22 de enero se recibió una orden verbal del jefe de área de Adif para que procediera a retirar los cupones [fragmentos] de raíl, entre las que hay soldaduras, y que se trasladaran a su base de mantenimiento AVE. Esto, según el escrito, se hizo entre la noche y la madrugada del 22 al 23 de enero.

Según lo expuesto por la Guardia Civil en el escrito, el declarante también indicó que "se realizaron ensayos sobre esos rieles, ignorando este instructor [la Guardia Civil] el alcance de las pruebas que firmó el compareciente que fueron de dureza, aunque manifestó que no fueron destructivas". Así, continúa indicando que entre los cupones en los que estaban las soldaduras sobre las que se realizaron los ensayos podrían encontrarse las que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) pretendía analizar y sobre las que se pidió autorización a la jueza de oficio el 3 de febrero de 2026.