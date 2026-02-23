La Guardia Civil señala que personal de Adif retiró material del lugar del accidente de Adamuz sin autorización previa
- En un escrito a la jueza que investiga el caso, indica que también hizo pruebas en material "sin advertirlo ni solicitarlo"
- Indica que, entre el material sobre el que se hizo ensayos, podrían estar las soldaduras que pretendía analizar la CIAF
La Guardia Civil ha indicado en un escrito que el personal de ADIF retiró material relacionado con el accidente sin autorización previa. En un anexo remitido a la jueza que investiga el caso y al que ha tenido acceso RTVE, señala que "realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en material, sin advertirlo ni solicitarlo".
En el documento, la Guardia Civil señala que el pasado 6 de febrero se tomó manifestación al responsable de la base de mantenimiento AVE de Adif en Hornachuelos. En su declaración, indicó que el pasado 22 de enero se recibió una orden verbal del jefe de área de Adif para que procediera a retirar los cupones [fragmentos] de raíl, entre las que hay soldaduras, y que se trasladaran a su base de mantenimiento AVE. Esto, según el escrito, se hizo entre la noche y la madrugada del 22 al 23 de enero.
Según lo expuesto por la Guardia Civil en el escrito, el declarante también indicó que "se realizaron ensayos sobre esos rieles, ignorando este instructor [la Guardia Civil] el alcance de las pruebas que firmó el compareciente que fueron de dureza, aunque manifestó que no fueron destructivas". Así, continúa indicando que entre los cupones en los que estaban las soldaduras sobre las que se realizaron los ensayos podrían encontrarse las que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) pretendía analizar y sobre las que se pidió autorización a la jueza de oficio el 3 de febrero de 2026.
Advirtió que no se realizara ninguna actuación en las soldaduras el 2 de enero
El 30 de enero, agentes de la Guardia Civil y personal de la CIAF acudieron a la zona del accidente para tomar nuevas mediciones del bogie y el eje del bogie del vagón número 8 del tren Iryo, así como otras complementarias en las soldaduras del tramo. Es entonces cuando indican en el escrito que fueron informados de que los cupones de esas soldaduras se habían trasladado a la base de Adif en Hornachuelos. "El día 2 de enero se envió un correo electrónico a Adif advirtiendo que no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa", remarca la guardia Civil en el anexo.
El 3 de enero, prosigue el texto, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba se desplazaron para precintar las soldaduras depositadas en la base de Hornachuelos y desde la CIAF se pidió el traslado del cupón de raíl desde la zona de obra a la base de mantenimiento, correspondiente al número 8, que también quedó precintado.
Por tanto, la Guardia Civil señala que hasta el 28 de enero no se comunicó a Adif que tenía autorización para acceder a la zona del accidente. Ya en ese día, se indicó que "no existe inconveniente para que se inicien las labores de reconstrucción y restablecimiento del servicio ferroviario, accediendo con maquinaria pesada o la que ustedes consideren oportuna, a la zona del accidente".
Con todo lo expuesto, la Guardia Civil ha comunicado así a la jueza "para conocimiento y efecto que estime oportunos" que Adif extrajo y trasladó material desde la zona de accidente hasta la base de Hornachuelos sin tener autorización previa.