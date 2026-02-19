La Guardia Civil cree que la rotura del carril o la soldadura fue la causa del accidente de Adamuz

Un informe inicial de la Guardia Civil apunta a la rotura del carril de la vía o a un fallo de la soldadura como principales hipótesis de las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y dejó más de 150 heridos.

El escrito se entregó el pasado 5 de febrero en el juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el siniestro, y es una continuación del elaborado inicialmente y que se entregó en la misma sede judicial el 22 de enero. En él se exponen las "hipótesis de trabajo" de los agentes de la Guardia Civil y se pide llevar a cabo las "diligencias" pertinentes para confirmar o descartar diferentes asuntos y así poder avanzar en la investigación. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que el informe que se ha conocido públicamente ha salido del juzgado, no de ellos.

Según ha podido comprobar RTVE, que ha tenido acceso al texto, los investigadores centran sus conclusiones en el estado de la infraestructura ferroviaria en el punto donde se produjo el siniestro. En concreto, los indicios técnicos señalan a una fractura en el carril o a una deficiencia en la soldadura como elementos determinantes que habrían provocado la pérdida de estabilidad del tren. El informe detalla que la zona afectada presentaba signos compatibles con una rotura previa o con un fallo estructural en la unión soldada del carril. Este defecto habría generado una discontinuidad en la vía que, al paso del convoy, derivó en el descarrilamiento.

Los especialistas que han participado en la investigación realizaron inspecciones sobre el terreno, análisis metalográficos y revisión del tramo implicado para determinar el origen del fallo. Las conclusiones preliminares tampoco descartan, en principio, otras causas como errores humanos en la conducción, aunque centran sobre todo la atención en el estado del material ferroviario.

La investigación continúa abierta a la espera de nuevos informes periciales que puedan confirmar de manera definitiva el origen exacto del fallo. Las conclusiones de la Guardia Civil refuerzan la hipótesis de que el accidente de Adamuz estuvo motivado por una causa técnica vinculada directamente a la infraestructura ferroviaria.