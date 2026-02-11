El Gobierno admite "carencias" pero tacha de "bulo colosal" que no se invierta en mantenimiento ferroviario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el sistema ferroviario español "no es perfecto" y que "presenta carencias significativas", especialmente en algunos territorios, aunque ha tachado de "bulo colosal" que el Ejecutivo no invierta en el mantenimiento de las infraestructuras. "Hay trabajo por hacer, mucho por mejorar", ha dicho, aunque ha defendido que, pese a estos problemas, se trata de "uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo", una afirmación que ha respaldado citando informes de la Comisión Europea y estudios de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente.

Durante su primera comparecencia parlamentaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida, Sánchez ha recordado que España "cuenta con 15.700 kilómetros de red ferroviaria", la quinta más extensa de Europa, de los cuales "4.500 son de alta velocidad", lo que sitúa al país como el segundo del mundo, solo por detrás de China. "En un sistema tan extenso, se producen incidencias todos los días y eso es inevitable", ha apuntado.

Asimismo, ha añadido que "en 2025 el sistema ferroviario español fue el más fiable de la Unión Europea y el quinto más puntual", además de ofrecer "uno de los precios más competitivos". Cada semana, ha subrayado, "alrededor de 12 millones de personas utilizan el tren".

Los protocolos "no son infalibles" Sobre el accidente de Adamuz, según el Gobierno, la infraestructura cumplía rigurosamente todos los protocolos de mantenimiento y control establecidos por las autoridades españolas y europeas. Aun así, Sánchez ha admitido que una de las lecciones que podrían extraerse de esta tragedia es que esos protocolos "no son infalibles". "Es probable que tengamos que ampliar y mejorar los estándares de calidad y las pruebas que los integran, y el Gobierno de España será el primero en reforzarlos siguiendo las indicaciones de los expertos", ha sostenido. En este sentido, Sánchez ha reiterado que el Ejecutivo adoptará medidas tras el accidente ferroviario de Adamuz y ha garantizado que se llegará "hasta el final" para esclarecer lo sucedido, al mismo tiempo que ha prometido que la investigación se llevará "con rigor y transparencia". En este sentido, ha garantizado que se implantarán todas las recomendaciones que puedan derivarse del trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para hacer que las vías sean "aún más seguras".

Renovación "integral" de la línea Madrid - Sevilla Durante su intervención, el jefe del Gobierno ha repasado una vez más las actuaciones realizadas en línea Madrid - Sevilla de alta velocidad, donde se encuentra el tramo de Adamuz y, al igual que el ministro Óscar Puente, ha defendido que la infraestructura había sido renovada "de forma integral" hasta 2025, insistiendo en que el término "integral" no implica la sustitución completa de todos los elementos: "Cuando se reforma una vivienda, eso no significa demolerla y rehacerla desde cero". Sánchez ha explicado que, según la Agencia Europea del Ferrocarril, "una renovación de vía consiste en un proceso planificado de sustitución de aquellos componentes que han alcanzado o superado su vida útil, con el objetivo de mantener o devolver la infraestructura a condiciones seguras y fiables para la circulación de los trenes". En este sentido, ha subrayado que se trata de "un procedimiento absolutamente habitual", alineado con los estándares técnicos y de seguridad nacionales, europeos e internacionales. Una vez más, el presidente ha afirmado que la renovación se llevó a cabo conforme a los más altos estándares de seguridad, por empresas punteras a nivel mundial, y que superó todas las inspecciones técnicas exigidas por la normativa vigente. Al repasar esos controles, ha señalado que únicamente se detectaron cuatro incidencias y que ninguna estuvo relacionada con el estado de la vía. Todas, añadió, fueron resueltas conforme al procedimiento estándar. El mantenimiento ferroviario, bajo lupa tras los accidentes de Adamuz y Gelida Samuel A. Pilar