El Gobierno admite "carencias" pero tacha de "bulo colosal" que no se invierta en mantenimiento ferroviario
- "Es probable que tengamos que mejorar los estándares de calidad", ha asegurado Pedro Sánchez en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el sistema ferroviario español "no es perfecto" y que "presenta carencias significativas", especialmente en algunos territorios, aunque ha tachado de "bulo colosal" que el Ejecutivo no invierta en el mantenimiento de las infraestructuras. "Hay trabajo por hacer, mucho por mejorar", ha dicho, aunque ha defendido que, pese a estos problemas, se trata de "uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo", una afirmación que ha respaldado citando informes de la Comisión Europea y estudios de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente.
Durante su primera comparecencia parlamentaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida, Sánchez ha recordado que España "cuenta con 15.700 kilómetros de red ferroviaria", la quinta más extensa de Europa, de los cuales "4.500 son de alta velocidad", lo que sitúa al país como el segundo del mundo, solo por detrás de China. "En un sistema tan extenso, se producen incidencias todos los días y eso es inevitable", ha apuntado.
Asimismo, ha añadido que "en 2025 el sistema ferroviario español fue el más fiable de la Unión Europea y el quinto más puntual", además de ofrecer "uno de los precios más competitivos". Cada semana, ha subrayado, "alrededor de 12 millones de personas utilizan el tren".
Los protocolos "no son infalibles"
Sobre el accidente de Adamuz, según el Gobierno, la infraestructura cumplía rigurosamente todos los protocolos de mantenimiento y control establecidos por las autoridades españolas y europeas. Aun así, Sánchez ha admitido que una de las lecciones que podrían extraerse de esta tragedia es que esos protocolos "no son infalibles". "Es probable que tengamos que ampliar y mejorar los estándares de calidad y las pruebas que los integran, y el Gobierno de España será el primero en reforzarlos siguiendo las indicaciones de los expertos", ha sostenido.
En este sentido, Sánchez ha reiterado que el Ejecutivo adoptará medidas tras el accidente ferroviario de Adamuz y ha garantizado que se llegará "hasta el final" para esclarecer lo sucedido, al mismo tiempo que ha prometido que la investigación se llevará "con rigor y transparencia". En este sentido, ha garantizado que se implantarán todas las recomendaciones que puedan derivarse del trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para hacer que las vías sean "aún más seguras".
Renovación "integral" de la línea Madrid - Sevilla
Durante su intervención, el jefe del Gobierno ha repasado una vez más las actuaciones realizadas en línea Madrid - Sevilla de alta velocidad, donde se encuentra el tramo de Adamuz y, al igual que el ministro Óscar Puente, ha defendido que la infraestructura había sido renovada "de forma integral" hasta 2025, insistiendo en que el término "integral" no implica la sustitución completa de todos los elementos: "Cuando se reforma una vivienda, eso no significa demolerla y rehacerla desde cero".
Sánchez ha explicado que, según la Agencia Europea del Ferrocarril, "una renovación de vía consiste en un proceso planificado de sustitución de aquellos componentes que han alcanzado o superado su vida útil, con el objetivo de mantener o devolver la infraestructura a condiciones seguras y fiables para la circulación de los trenes". En este sentido, ha subrayado que se trata de "un procedimiento absolutamente habitual", alineado con los estándares técnicos y de seguridad nacionales, europeos e internacionales.
Una vez más, el presidente ha afirmado que la renovación se llevó a cabo conforme a los más altos estándares de seguridad, por empresas punteras a nivel mundial, y que superó todas las inspecciones técnicas exigidas por la normativa vigente. Al repasar esos controles, ha señalado que únicamente se detectaron cuatro incidencias y que ninguna estuvo relacionada con el estado de la vía. Todas, añadió, fueron resueltas conforme al procedimiento estándar.
Inversión: "De 1.700 millones en 2018 a 5.000 millones en 2025"
En materia de inversión, el presidente ha destacado que desde 2018 se ha multiplicado casi por tres la destinada a infraestructuras ferroviarias, al pasar de 1.700 millones de euros a cerca de 5.000 millones en 2025. La inversión en alta velocidad, ha precisado, ha crecido un 75%.
También ha puesto el acento en la renovación del material rodante y los equipos. Según ha detallado, la inversión en nuevos trenes se ha multiplicado por diez, pasando de una media anual de 150 millones de euros entre 2011 y 2017 a más de 1.500 millones con el actual Gobierno.
Sánchez ha señalado que el gasto en mantenimiento de la vía ferroviaria ha aumentado un 54% desde 2018. El mantenimiento por kilómetro de vía, ha explicado, ha pasado de 46.000 euros durante la Administración de Mariano Rajoy a más de 71.000 euros en la actualidad, lo que supone un incremento superior al 50%. Con estos datos, el gasto en renovación y mantenimiento por kilómetro de vía en España se sitúa por encima de la media europea.
El presidente del Gobierno también ha defendido que los accidentes ferroviarios graves y significativos se han reducido un 11% en España desde 2018, cuando accedió al poder, en comparación con el periodo 2012-2018, destacando que esta reducción de los accidentes se ha llevado a cabo a pesar de que el número de pasajeros ha crecido en torno a un 15% en ese mismo periodo.
"Desde que tengo el honor de gobernar este país, la media de accidentes ferroviarios graves y significativos se ha reducido en España un 11% respecto al periodo 2012-2018, a pesar de que el número de pasajeros ha aumentado en torno al 15%. Por lo tanto, hay mucho más tráfico ferroviario y hay menos accidentes ferroviarios", ha argumentado durante su comparecencia parlamentaria.