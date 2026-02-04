El Senado reprueba a Puente por cuarta vez y exige su dimisión tras los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies

El Senado ha aprobado este miércoles la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, por cuarta vez en dieciséis meses y ha exigido su dimisión por el "caos" ferroviario y los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

La moción ha salido adelante con 151 votos a favor, del PP, Vox y ERC, la abstención de Junts, Coalición Canaria y BNG y 103 votos en contra del PSOE, EH Bildu, PNV, Más Madrid y Compromís.

Puente ya fue reprobado el pasado mes de septiembre por el "caos" de los trenes, así como en mayo por su gestión al frente del ministerio, lo que se suma a una primera reprobación en septiembre de 2024.

El PP califica de "negligente" su gestión La senadora del PP Carmen Belén López ha incidido en la necesidad de un plan de renovación del sistema ferroviario con el objetivo de que "nunca más se produzca algo que era evitable", además de censurar la "negligente" gestión de Puente. El PP ha destacado que las tres reprobaciones de Puente se deben al "grave deterioro de la calidad de los servicios públicos" dependientes del ministerio que dirige, así como por su "menosprecio reiterado" a los mandatos de las Cortes Generales, "especialmente a las diferentes leyes que buscan mejorar el transporte". El PP ha insistido por ello en "la inmediata dimisión" de Puente, "sin perjuicio de las responsabilidades políticas que pudieran corresponder al presidente del gobierno". Asimismo, ha exigido al Gobierno aprobar de manera inmediata la primera fase del plan de choque extraordinario provincializado en el que se identifiquen todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras.