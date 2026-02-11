El juzgado que investiga el accidente de Adamuz abre una pieza separada para las ocho acusaciones populares
- La jueza deberá aceptar las solicitudes de Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y sindicatos de maquinistas, entre otros
- Las partes tienen diez días para subsanar distintos requisitos formales antes de resolver la petición
El juzgado de Montoro que se encarga de la investigación del siniestro ferroviario en Adamuz en el que murieron 46 personas ha acordado abrir una pieza separada para resolver la admisión de las ocho acusaciones populares que han solicitado personarse en el caso.
Así, según ha podido confirmar RTVE, se unen a dicha pieza separada hasta ocho escritos, que corresponden a Vox, también el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Iustitia Europa, Víctimas de los Políticos, Liberum, Alternativa Ferroviaria (Aiferro), el sindicato estatal de maquinistas Semaf y Hazte Oír.
Con carácter previo a resolver sobre la admisión de las personaciones como acusaciones populares, se requiere a las partes para que subsanen distintos requisitos formales en el plazo de diez días. Una vez subsanados, se resolverá sobre la prestación de fianza.
Además, según informa Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha recibido hasta hace una semana un total de 14 denuncias de víctimas del accidente, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La nueva jueza deberá dirimir todas estas cuestiones.
Pedro Sánchez anuncia medidas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo "investigará con rigor" y que tomará "todas las medidas necesarias" para que accidentes como el de Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona), en los que murieron 47 personas, no vuelvan a producirse, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha espetado que "sentará al Gobierno en el banquillo" por su "negligencia", y le ha exigido tanto su dimisión como la del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Ha sido en el primer pleno del año en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez ha comparecido durante una media hora a petición propia para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios, y en la que también ha prometido "hacer justicia" si fuera "necesario y procedente".