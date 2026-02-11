El juzgado que investiga el accidente de Adamuz abre una pieza separada para las ocho acusaciones populares

El juzgado de Montoro que se encarga de la investigación del siniestro ferroviario en Adamuz en el que murieron 46 personas ha acordado abrir una pieza separada para resolver la admisión de las ocho acusaciones populares que han solicitado personarse en el caso.

Así, según ha podido confirmar RTVE, se unen a dicha pieza separada hasta ocho escritos, que corresponden a Vox, también el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Iustitia Europa, Víctimas de los Políticos, Liberum, Alternativa Ferroviaria (Aiferro), el sindicato estatal de maquinistas Semaf y Hazte Oír.

Con carácter previo a resolver sobre la admisión de las personaciones como acusaciones populares, se requiere a las partes para que subsanen distintos requisitos formales en el plazo de diez días. Una vez subsanados, se resolverá sobre la prestación de fianza.

Además, según informa Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha recibido hasta hace una semana un total de 14 denuncias de víctimas del accidente, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La nueva jueza deberá dirimir todas estas cuestiones.