Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida ya pueden pedir las ayudas

Las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) ya pueden iniciar los trámites para recibir el apoyo económico aprobado por el Gobierno. El Ministerio de Transportes ha habilitado el periodo de solicitudes este mismo martes, estableciendo como fecha límite el próximo 4 de mayo. Esta medida busca ofrecer un alivio financiero inmediato tanto a los supervivientes como a las familias de los fallecidos, intentando reducir la incertidumbre tras los siniestros.

En el accidente de Adamuz perdieron la vida 46 personas, mientras que en el de Gelida falleció un maquinista que se encontraba realizando sus prácticas. El objetivo del Ejecutivo es que la tramitación sea lo más ágil posible para que el respaldo llegue rápido a quienes viajaban en los convoyes o desempeñaban tareas profesionales en ellos, como maquinistas y personal de a bordo.

Importes por fallecimiento y lesiones Las ayudas se han estructurado para cubrir diferentes situaciones personales y familiares. En los casos donde se produjo un fallecimiento, los beneficiarios podrán acceder a una ayuda directa que supera los 72.000 euros por cada víctima. Además, se entregará una cantidad idéntica en concepto de anticipo a cuenta de la futura responsabilidad civil, lo que permite a las familias disponer de recursos sin esperar a que finalicen todos los procesos judiciales. El Gobierno fija una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida RTVE.es Para las personas que sufrieron heridas, los pagos se organizan en función de la gravedad de las lesiones. La escala comienza en algo más de 2.400 euros para los daños de menor entidad y puede llegar hasta los 84.000 euros cuando se trata de lesiones de máxima gravedad. Al igual que ocurre con los fallecimientos, estas ayudas para heridos cuentan con un anticipo de la misma cuantía por responsabilidad civil.

Ayudas compatibles con otros seguros Un aspecto fundamental de este paquete económico es su compatibilidad. Los afectados no tendrán que renunciar a otros derechos para recibir estos fondos, ya que son compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros y con las indemnizaciones que puedan fijarse en un futuro por vía judicial. Del mismo modo, se pueden percibir de forma conjunta con otras ayudas o seguros, ya sean de carácter público o privado, que correspondan legalmente a los implicados. Bulos, desinformación y contexto sobre el accidente de tren en Adamuz, Córdoba VerificaRTVE