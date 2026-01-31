Córdoba recuerda a las víctimas de Adamuz con una misa funeral en la Mezquita-Catedral

Cerca de un millar de cordobeses han recordado este sábado a las 46 víctimas del accidente ferroviario del pasado día 18 en la localidad cordobesa de Adamuz con una misa funeral celebrada en la Mezquita-Catedral de Córdoba que ha presidido el obispo de de esta provincia, Jesús Fernández. Fernández ha lanzado un mensaje de "cercanía" y "esperanza" a las familias, pero también ha pedido "que se conozca la verdad" y "se haga justicia".

Con más de un millar de sillas habilitadas en el templo, los cordobeses han querido mostrar el pésame a la familias de los fallecidos en el accidente, del que este domingo se cumplirán dos semanas, con una sentida misa en la que han estado presentes los consejeros andaluces de Justicia, José Antonio Nieto, y Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, así como el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.

También han acudido a la ceremonia los alcaldes de Córdoba y Adamuz, José María Bellido y Rafael Ángel Moreno, respectivamente, así como el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el de Huelva, David Toscano, entre otras autoridades, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de los bomberos y de los servicios de emergencias que participaron en el dispositivo de rescate de las víctimas.

"Cercanía, afecto y acompañamiento espiritual" Durante su homilía, el obispo de Córdoba ha mandado un afectuoso saludo a los familiares de las víctimas del "trágico accidente" y, en nombre de los cordobeses, les ha mostrado su "cercanía, afecto y acompañamiento espiritual" en estos momentos difíciles. ““ Fernández ha señalado que, en condiciones normales, la "meta soñada" por todos los seres humanos "es la felicidad", aunque cuando "el viento de la vida se vuelve contrario y llega la desgracia, el sufrimiento es mucho mayor, y se hace imposible creer que esa meta sea alcanzable". Ha señalado que una de las "puertas que dan acceso a la bienaventuranza" es "la del llanto". "A los que lloran, el señor les promete un consuelo", ha añadido el obispo, quien ha recordado que "muchos rostros y no solo de familiares y amigos" se han "cubierto de lágrimas" y "buceando en lo acontecido" se puede "encontrar alguna luz, algún rayo de esperanza que sirva de consuelo". En el momento del accidente "Dios estaba allí, en medio de la noche, dando luz en medio del dolor, dando alivio en medio de la muerte, dando vida eterna", ha apostillado.