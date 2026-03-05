La jueza pide a Adif que no haga trabajos en el tramo de Adamuz sin un preaviso de 15 días

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro número 2, que investiga el accidente de tren ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se abstenga de hacer trabajos que afecten al tramo de Adamuz sin un preaviso de 15 días a su fecha de realización. En una providencia, la jueza solicita a Adif que estas actuaciones, además de requerir dicho plazo, necesitarán tener también una autorización judicial previa.

La magistrada ha acordado esta medida después del correo remitido por Adif el 2 de marzo de 2026, en el que informaba sobre la realización de tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el tramo de Adamuz. Esas tareas, previstas para la noche del día 3 al 4 de marzo, consistían "en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2".

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) analiza este jueves el contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados. El Tribunal de Instancia de Montoro número 2 autorizó el pasado lunes el acceso, la extracción y el análisis del contenido de las cajas negras de ambos trenes, uno de Iryo y otro de Renfe, además de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.