La Guardia Civil pide detalles a la CIAF sobra las “incongruencias” en la soldadura del accidente de Adamuz

La Guardia Civil ha solicitado información exhaustiva a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras detectar “incongruencias” en relación con la soldadura del carril implicado en el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en el que murieron 46 personas.

La soldadura afectada conectaba un carril instalado en 1989, con grado R260, y otro colocado en 2023, de grado R350HT, dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La intervención fue ejecutada la noche del 24 de mayo de 2025 por un trabajador con cinco años de experiencia en la empresa Maquisaba, según la documentación difundida por el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Córdoba recibió el pasado 10 de febrero un escrito de la CIAF que advertía de posibles discrepancias en el informe elaborado por la ingeniería Ayesa, encargada de la supervisión de la instalación de las soldaduras en el tramo donde se produjo el siniestro. Por ello, en el segundo informe remitido por la Guardia Civil al juzgado de instrucción de Montoro (Córdoba), para informar sobre los avances de la investigación, se informa de la petición a la CIAF para que amplíe información sobre las referidas "incongruencias".

"Con fecha 10-02-26, se recibió correo electrónico con carta del presidente de la CIAF en la que se ponía en conocimiento que del análisis de la documentación presentada por Ayesa, relativa a las soldaduras, se habían detectado distintas incongruencias. Dado que la citada CIAF son técnicos expertos, se solicitó la ampliación de la información, concretando las incongruencias denunciadas, estando actualmente pendientes de la respuesta", describe el texto.

Discrepancias técnicas en los datos aportados De acuerdo con el documento, los investigadores aprecian discrepancias técnicas en los datos aportados sobre el estado y las características de la soldadura situada en el punto del siniestro. Estas diferencias afectarían tanto a la documentación técnica como a los resultados de las inspecciones realizadas con posterioridad al accidente. En concreto, la Guardia Civil cuestiona aspectos relacionados con el proceso de ejecución de la soldadura, su supervisión y los controles de calidad aplicados, al considerar que la información disponible no resulta plenamente coherente. Por ello, ha requerido a la CIAF aclaraciones detalladas que permitan determinar si existieron fallos en la instalación o en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. El informe también subraya la relevancia de estos extremos para esclarecer las causas del descarrilamiento y delimitar posibles responsabilidades. La correcta caracterización técnica de la soldadura y su estado previo al accidente se consideran elementos clave dentro de la investigación judicial en curso. Con esta petición, la Guardia Civil busca completar el análisis técnico del siniestro y contrastar la información disponible antes de cerrar sus conclusiones definitivas sobre lo ocurrido en el tramo afectado en Adamuz.