Adif defiende que solo retiró piezas del accidente de Adamuz que no se llevó la Guardia Civil y la CIAF

Adif ha defendido este martes que unos días después del accidente de Adamuz (Córdoba), entre el 22 y el 23 de enero, solo retiró del lugar del suceso aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección y que el mismo se conservó siempre a disposición policial y judicial.

Fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria han respondido así al informe de la Guardia Civil, remitido a la jueza que investiga el caso y al que ha tenido acceso RTVE, que señala que Adif "realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en material, sin advertirlo ni solicitarlo".

Según las mismas fuentes, si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, "hubieran acabado en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos el día 26, por lo que defiende los trabajos llevados a cabo.

Además, han subrayado que todo el material se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en la localidad de Hornachuelos, en Córdoba, y que siempre estuvo a disposición judicial y policial, en caso de que así hubiese sido requerido.

"Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante" En cuanto al lugar donde se recogieron estas piezas, fuentes de la operadora han puntualizado que se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento del accidente, en el que murieron 46 personas: "Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial", han insistido. Asimismo, desde la empresa pública han indicado que el 27 de enero Adif obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea y que, por tanto, podía trabajar en la zona afectada para poder volver a poner en marcha el servicio. Y han recordado que el día 30 la Guardia Civil volvió y requirió material, momento en el que se le indicó entonces que estaba en Hornachuelos "donde ha estado siempre a su disposición". ““ Con todo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lamentado en su cuenta de X que vivamos en la era de la "desinformación" y ha adjuntado la primera página de un informe de 23 folios —elaborado por la propia Adif y la ingeniería pública Ineco— en el que quedaría explicado todo el recorrido de esos restos que la operadora se llevó una vez que la CIAF y la Guardia Civil recogieron todo el material pertinente. En el mismo se indica que, sin ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, Adif procedió a su traslado a la base "sin manipularlos ni alterarlos", no sin antes elaborar un informe de su ubicación exacta. En el texto también se identifican las localizaciones de las soldaduras y recuerda que la Guardia Civil se personó en la base el 3 de febrero para corroborar el acopio de elementos y precintarlos y volvió el 9 de febrero para asistir a la reubicación de los cupones (segmentos de raíl).