Juanma Moreno: "Adamuz dio una lección de coraje y entrega que ha marcado el corazón de España"

El Palacio de San Telmo se ha trasladado este miércoles a Adamuz. En un gesto cargado de simbolismo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha celebrado su reunión semanal en este municipio cordobés para conmemorar el primer mes de la "peor catástrofe ferroviaria" reciente en España: el choque entre un tren Iryo y un Alvia que dejó 46 fallecidos y 125 heridos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido que esta jornada no sea solo un recordatorio del dolor, sino un homenaje a la respuesta civil. "Hoy hemos querido estar aquí para estar más cerca de las víctimas, pero también de los vecinos de este pequeño gran municipio que la tragedia puso en el mapa, pero cuya respuesta ante la adversidad ha marcado los corazones de toda España", ha subrayado.

En el lugar del hospital de campaña Moreno ha recordado con crudeza los momentos vividos en el mismo lugar donde este miércoles comparecía ante los medios. "Aquí se instaló precisamente un hospital de campaña. Aquí muchos de los heridos recibieron el primer triaje y aquí se atendió de una manera directa a los familiares que venían con esa terrible angustia de no saber qué había pasado con sus seres queridos", ha rememorado el líder andaluz. 01.52 min Un mes del accidente de Adamuz: "Lo recuerdas a todas horas" A día de hoy, siete personas permanecen ingresadas en centros hospitalarios. Para el presidente, el impacto psicológico de aquel domingo sigue vigente: "El dolor por los seres queridos perdidos marcará para siempre a los supervivientes y también a sus familiares", ha afirmado, trasladando el "abrazo y la solidaridad" de todos los andaluces.

"Héroes anónimos" tras la tragedia Uno de los puntos centrales del discurso de Moreno ha sido el reconocimiento a quienes formaron la primera línea de auxilio. El presidente ha relatado su encuentro matinal con profesionales y voluntarios, mencionando específicamente a dos enfermeras de Montoro que fueron de las primeras en llegar. "Agradecer a los servicios de emergencias; funcionaron francamente bien, con una ambulancia por minuto y un triaje excepcional", ha detallado el presidente, quien también ha puesto en valor el trabajo de los Bomberos de Córdoba "excarcelando desgraciadamente a muchos de los fallecidos" y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Madurez de un pueblo solidario El presidente ha puesto nombres y apellidos a la resistencia de Adamuz, citando a jóvenes como Julio, Jose o Gonzalo, quienes "demostraron de golpe la madurez que tenían a pesar de su corta edad" convirtiéndose en símbolos de ayuda. José y Julio, la respuesta solidaria de Adamuz y los servicios de emergencias, entre las buenas noticias de la semana Santiago Riesco Pérez "Todo el pueblo de Adamuz dio una lección de coraje, de entrega y compromiso social para rescatar heridos, poner mantas, comida o sus propias casas", ha enfatizado Moreno. Según el presidente, esa "cadena de solidaridad impresionante" es lo que define a la comunidad: "Dieron muestra no solamente de su capacidad, sino también de su enorme sensibilidad en un día tan trágico como aquel". ““ Con este acto, la Junta de Andalucía reafirma su presencia en el municipio, asegurando que el recuerdo de las víctimas y el agradecimiento a los vecinos de Adamuz quedará grabado en la historia institucional de la autonomía.