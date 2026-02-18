Juanma Moreno: "Adamuz dio una lección de coraje y entrega que ha marcado el corazón de España"
- El Consejo de Gobierno se traslada de forma extraordinaria al municipio cordobés un mes después del siniestro
- El presidente rinde tributo a las 46 víctimas y destaca la "cadena de solidaridad" de vecinos y servicios de emergencia
El Palacio de San Telmo se ha trasladado este miércoles a Adamuz. En un gesto cargado de simbolismo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha celebrado su reunión semanal en este municipio cordobés para conmemorar el primer mes de la "peor catástrofe ferroviaria" reciente en España: el choque entre un tren Iryo y un Alvia que dejó 46 fallecidos y 125 heridos.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido que esta jornada no sea solo un recordatorio del dolor, sino un homenaje a la respuesta civil. "Hoy hemos querido estar aquí para estar más cerca de las víctimas, pero también de los vecinos de este pequeño gran municipio que la tragedia puso en el mapa, pero cuya respuesta ante la adversidad ha marcado los corazones de toda España", ha subrayado.
En el lugar del hospital de campaña
Moreno ha recordado con crudeza los momentos vividos en el mismo lugar donde este miércoles comparecía ante los medios. "Aquí se instaló precisamente un hospital de campaña. Aquí muchos de los heridos recibieron el primer triaje y aquí se atendió de una manera directa a los familiares que venían con esa terrible angustia de no saber qué había pasado con sus seres queridos", ha rememorado el líder andaluz.
A día de hoy, siete personas permanecen ingresadas en centros hospitalarios. Para el presidente, el impacto psicológico de aquel domingo sigue vigente: "El dolor por los seres queridos perdidos marcará para siempre a los supervivientes y también a sus familiares", ha afirmado, trasladando el "abrazo y la solidaridad" de todos los andaluces.
"Héroes anónimos" tras la tragedia
Uno de los puntos centrales del discurso de Moreno ha sido el reconocimiento a quienes formaron la primera línea de auxilio. El presidente ha relatado su encuentro matinal con profesionales y voluntarios, mencionando específicamente a dos enfermeras de Montoro que fueron de las primeras en llegar.
"Agradecer a los servicios de emergencias; funcionaron francamente bien, con una ambulancia por minuto y un triaje excepcional", ha detallado el presidente, quien también ha puesto en valor el trabajo de los Bomberos de Córdoba "excarcelando desgraciadamente a muchos de los fallecidos" y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Madurez de un pueblo solidario
El presidente ha puesto nombres y apellidos a la resistencia de Adamuz, citando a jóvenes como Julio, Jose o Gonzalo, quienes "demostraron de golpe la madurez que tenían a pesar de su corta edad" convirtiéndose en símbolos de ayuda.
"Todo el pueblo de Adamuz dio una lección de coraje, de entrega y compromiso social para rescatar heridos, poner mantas, comida o sus propias casas", ha enfatizado Moreno. Según el presidente, esa "cadena de solidaridad impresionante" es lo que define a la comunidad: "Dieron muestra no solamente de su capacidad, sino también de su enorme sensibilidad en un día tan trágico como aquel".
Con este acto, la Junta de Andalucía reafirma su presencia en el municipio, asegurando que el recuerdo de las víctimas y el agradecimiento a los vecinos de Adamuz quedará grabado en la historia institucional de la autonomía.
Críticas del PSOE andaluz a la gestión del homenaje
La portavoz adjunta del grupo socialista en Andalucía, Ángeles Férriz, ha expresado una firme advertencia al Gobierno de Juanma Moreno ante los actos conmemorativos por el primer mes del trágico accidente ferroviario en Adamuz. Aunque el PSOE andaluz respalda el reconocimiento a la solidaridad de los vecinos y apoya la concesión de la Medalla de Andalucía, Férriz ha denunciado la existencia de una "línea muy fina" entre el legítimo agradecimiento y lo que considera una "utilización propagandística" de la tragedia. La dirigente socialista subrayó que el dolor del pueblo no debe convertirse en un escenario mediático, exigiendo que el respeto institucional prevalezca sobre cualquier interés partidista.
En este sentido, la formación socialista de Andalucía cuestiona que el anuncio de inversiones clave, como la construcción de un nuevo centro de salud y la concertación de plazas en residencias, coincida precisamente con el momento de mayor exposición pública de la localidad. Según Férriz, estas infraestructuras son demandas históricas que el municipio lleva años reclamando sin éxito, por lo que su aprobación ahora resulta "indecente" al aprovechar el foco de la tragedia. El PSOE de Andalucía insiste en que Adamuz mantiene las mismas carencias sanitarias y educativas que antes del accidente, exigiendo soluciones reales en lugar de convertir el municipio en un "plató de televisión".