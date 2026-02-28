Moreno alaba al pueblo de Adamuz y rompe a llorar al recordar la tragedia en el Día de Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha roto a llorar este sábado durante su discurso en la gala de entrega de las medallas y reconocimientos del Día de Andalucía cuando ha evocado los días que vivió por la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero que costó la vida a 46 personas.

Durante su discurso en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Moreno se ha quebrado y ha tenido que parar varias veces la imposibilidad de seguir cuando intentaba hablar sobre lo que sentía de esa tragedia.

"Pienso en la primera noche, la del 18 de enero y me vienen las imágenes de confusión, de espanto ocurrida. El frío, las caras que vi al llegar, la ola de olores, la gente acudiendo a ayudar y desde del primer momento coordinamos de forma inmediata", ha dicho Moreno antes de romper a llorar.

Ha intentado minimizar el llanto diciendo que "no iba yo a ser menos", ya que la gala de premiados ha contado con muchas emociones de los premiados, y ha intentado seguir adelante, pero ha vuelvo a parar su discurso por las lágrimas, que han sido respondidas con aplausos de los asistentes.

"Es verdad que muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces y me ha sorprendido que se sorprendan porque hemos hecho lo normal en esta tierra", ha señalado Moreno, antes de volver a emocionarse, algo que solo ha superado cuando ha empezado a hablar de otros asuntos.

El pueblo de Adamuz recibe la Medalla de Andalucía con el público en pie En el Día de Andalucía, la Junta ha reconocido precisamente al pueblo de Adamuz con la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, Solidaridad y Concordia por su actuación para auxiliar a los heridos del accidente ferroviario. En el acto de entrega de las distinciones con motivo del Día de Andalucía, el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, ha recibido la Medalla de manos del propio Moreno, rodeado de una decena de vecinos de la localidad presentes en el escenario. ¿Qué es ser andaluz? Diego Álvarez Patilla Al anunciar el premio todo el público presente en el teatro se ha puesto de pie y ha brindado un largo y emotivo aplauso extensivo a todo el pueblo de Adamuz que mostró su solidaridad con todos los afectados por el accidente ferroviario ocurrido cerca de este pueblo y a las familias de los fallecidos que durante ese mismo día y los posteriores trataban de localizar a sus seres queridos. Sobre el escenario también han estado presentes miembros de los servicios de emergencias que participaron directamente en el rescate y auxilio a los heridos y que, emocionados, también han recibido el sentido aplauso de todos los presentes. En el acto central por el Día de Andalucía también se han entregado las medallas y los títulos de hijos predilectos a la actriz sevillana Paz Vega y el cantante onubense Manuel Carrasco. De hecho, el encargado de interpretar el himno de Andalucía en el acto ha sido el propio Manuel Carrasco, como ha ocurrido en otras ocasiones donde el hijo predilecto o una de las medallas ha sido para un cantante.