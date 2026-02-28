Moreno alaba al pueblo de Adamuz y rompe a llorar al recordar la tragedia en el Día de Andalucía
- El pueblo de Adamuz recibe la Medalla a los Valores Humanos, Solidaridad y Concordia
- Paz Vega y Manuel Carrasco reciben el título de hijos predilectos de Andalucía
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha roto a llorar este sábado durante su discurso en la gala de entrega de las medallas y reconocimientos del Día de Andalucía cuando ha evocado los días que vivió por la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero que costó la vida a 46 personas.
Durante su discurso en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Moreno se ha quebrado y ha tenido que parar varias veces la imposibilidad de seguir cuando intentaba hablar sobre lo que sentía de esa tragedia.
"Pienso en la primera noche, la del 18 de enero y me vienen las imágenes de confusión, de espanto ocurrida. El frío, las caras que vi al llegar, la ola de olores, la gente acudiendo a ayudar y desde del primer momento coordinamos de forma inmediata", ha dicho Moreno antes de romper a llorar.
Ha intentado minimizar el llanto diciendo que "no iba yo a ser menos", ya que la gala de premiados ha contado con muchas emociones de los premiados, y ha intentado seguir adelante, pero ha vuelvo a parar su discurso por las lágrimas, que han sido respondidas con aplausos de los asistentes.
"Es verdad que muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces y me ha sorprendido que se sorprendan porque hemos hecho lo normal en esta tierra", ha señalado Moreno, antes de volver a emocionarse, algo que solo ha superado cuando ha empezado a hablar de otros asuntos.
El pueblo de Adamuz recibe la Medalla de Andalucía con el público en pie
En el Día de Andalucía, la Junta ha reconocido precisamente al pueblo de Adamuz con la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, Solidaridad y Concordia por su actuación para auxiliar a los heridos del accidente ferroviario.
En el acto de entrega de las distinciones con motivo del Día de Andalucía, el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, ha recibido la Medalla de manos del propio Moreno, rodeado de una decena de vecinos de la localidad presentes en el escenario.
Al anunciar el premio todo el público presente en el teatro se ha puesto de pie y ha brindado un largo y emotivo aplauso extensivo a todo el pueblo de Adamuz que mostró su solidaridad con todos los afectados por el accidente ferroviario ocurrido cerca de este pueblo y a las familias de los fallecidos que durante ese mismo día y los posteriores trataban de localizar a sus seres queridos.
Sobre el escenario también han estado presentes miembros de los servicios de emergencias que participaron directamente en el rescate y auxilio a los heridos y que, emocionados, también han recibido el sentido aplauso de todos los presentes.
En el acto central por el Día de Andalucía también se han entregado las medallas y los títulos de hijos predilectos a la actriz sevillana Paz Vega y el cantante onubense Manuel Carrasco. De hecho, el encargado de interpretar el himno de Andalucía en el acto ha sido el propio Manuel Carrasco, como ha ocurrido en otras ocasiones donde el hijo predilecto o una de las medallas ha sido para un cantante.
El presidente del Parlamento pide un sistema de financiación sin "agravios"
También el Parlamento andaluz ha celebrado una sesión institucional con motivo del Día de Andalucía en la que el presidente de la Cámara, el 'popular' Jesús Aguirre, ha aprovechado para pedir que se mejore de forma "urgente" la financiación de Andalucía "con un modelo equitativo" para todas las comunidades, dejando de lado los agravios y alejado "de principios de ordinalidad y de propuestas no consensuadas".
Una petición que, según ha recordado, no es nueva porque ya se pronunció en este sentido el Parlamento autonómico en 2018.
Lo ha dicho en un acto al que han asistido representantes del Gobierno central, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero (que será previsiblemente candidata en las elecciones andaluzas de primavera, aún por convocar), y el ministro de Agricultura, Luis Planas, además de representantes de la vida social y económica, el Parlamento se ha vestido de gala para celebrar el Día de Andalucía.
Tras la izada de bandera por parte de dos hijos de empleados del Parlamento andaluz, los diputados e invitados se han trasladado al salón de plenos donde el presidente de la Cámara ha comenzado su discurso recordando a las víctimas del accidente de Adamuz y a los vecinos de esta localidad, ejemplo de "solidaridad y ayuda desinteresada".
También ha destacado la solidaridad de pueblos como el de Ronda o Zahara de la Sierra durante las borrascas que han afectado a Andalucía y ha citado a Carlos Cano, a María Victoria Atencia y a la "identidad muy marcada y enriquecida" con la presencia del pueblo gitano en Andalucía, identidad que ha pedido "valorar, proteger y defender siempre".
Cada 28 de febrero es el día grande para la Andalucía, Día de la Comunidad. Este año, se conmemora el 46º aniversario del referéndum de 1980 por el que se constituyó como comunidad autónoma con competencias y gobierno propio.