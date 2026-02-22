Manuel Carrasco y Paz Vega serán nombrados el próximo 28 de febrero Hijos Predilectos de Andalucía

El cantante y compositor onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega serán nombrados el próximo 28 de febrero Hijos Predilectos de Andalucía, según ha anunciado este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En su perfil de la red social X, Moreno se ha referido a ambos como "dos referentes del talento de Andalucía". De Manuel Carrasco, nacido en Isla Cristina (Huelva), ha destacado que haya "puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía", una tierra que, dice, la lleva "con orgullo por el mundo".

"¡Estamos deseando escuchar su interpretación del Himno!", ha señalado, adelantando así que será el encargado de interpretar el himno andaluz durante la ceremonia institucional con motivo del Día de Andalucía.

En cuanto a la actriz y directora sevillana Paz Vega, ha resaltado su trayectoria de "éxito internacional", con logros como el Goya a la Mejor Actriz Revelación, reconocimientos en Cannes y San Sebastián y Premio Carmen a la Mejor Dirección.

"Ellos son ejemplo de la Andalucía que persevera hasta cumplir sus sueños", ha concluido.

La artista ha confesado en el Canal 24 horas que "es un grandísimo honor" que nunca ha llegado a soñar, porque "lo ha recibido gente tan importante, con trayectorias ilustres, que casi que no me lo creo".

"No sé si soy ejemplo de nada, sé que llevo toda la vida trabajando, que cuando las oportunidades no han venido a mí he salido a pelearlas. Me he tenido que reinventar, aprender y crecer, y aquí sigo. No tomo este reconocimiento como una meta, es una palmadita en la espalda que me ayuda a seguir con ilusión", ha señalado Paz Vega.