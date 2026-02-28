Día de Andalucía: por qué es el 28 de febrero, sus tradiciones y símbolos

En los colegios e institutos ya se ha interpretado el himno y realizado el tradicional desayuno molinero con antelación, pero el Día de Andalucía se celebra este sábado, como cada 28 de febrero.

Se hace así en conmemoración del referéndum que abrió el proceso autonómico de Andalucía en 1980 por la vía rápida. No obstante, como explica el Museo de la Autonomía de Andalucía, las condiciones de aquel referéndum fueron complejas, al exigirse la mayoría absoluta no de los votos, sino del censo electoral. De este modo, en Almería, aun con el 82,7% de votos afirmativos sobre los emitidos, el sí solo alcanzó el 42,3% del censo.

Además, la pregunta fue larga, rebuscada y prácticamente ininteligible, y el texto a refrendar ni siquiera contenía las palabras autonomía, ni Andalucía. Un año y medio después, el 20 de octubre de 1981, los andaluces acudieron a las urnas para aprobar el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La importancia del 4 de diciembre Sin embargo, en el sentir andaluz el día que más se recuerda es el 4 de diciembre de 1977, desde 2022 denominado como el Día de la Bandera de Andalucía. Aquella jornada, en torno a dos millones de andaluces salieron a las calles de las capitales de provincia, e incluso de otras ciudades españolas, a reclamar un proceso de autonomía equiparado al de Cataluña o País Vasco por su especial identidad histórica. "Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía" fue el lema con el que los andaluces se manifestaron, arbonaida en mano (la bandera verde, blanca y verde). Lo que transcurría como una fiesta reivindicativa del pueblo andaluz, tornó en tragedia cuando en Málaga, mientras la Policía Armada comenzaba a cargar contra los manifestantes, mató de un disparo a Manuel José García Caparrós, un joven de 18 años que es considerado desde entonces el mártir moderno de la patria andaluza y de cuyo asesino no es conocida su identidad a día de hoy. Loli, una de las tres hermanas de Manuel José García Caparrós, coloca flores en la esquina donde falleció en un acto por su memoria el 4 de diciembre de 2025 EFE / Álvaro Cabrera Un día que simboliza la lucha victoriosa por la autonomía, iniciada ya por el 'Padre de la Patria Andaluza', Blas Infante, en la Asamblea de Ronda de 1918.

Tradiciones del 28F Más allá de conmemorar el referéndum, el 28F se caracteriza por la reivindicación del sentimiento de pertenencia a Andalucía, con su himno y su bandera, y por respetar tradiciones como la del desayuno molinero. Surgió en el siglo XIX por los trabajadores de los molinos de aceite, en época de recolección y prensa de aceitunas continua, cuando el turno de noche cerraba y comenzaba el de la mañana, y comían juntos con lo que tenían a mano. Tostaban pan en las calderas que se utilizaban para calentar el agua de los molinos y lo aliñaban con el aceite fresco que se derramaba de la prensa. Ahora se toma en forma de mollete o tostada, aceite de oliva virgen extra y azúcar (o sal). El olivo español viaja a Noruega para refugiarse por primera vez en el mayor banco mundial de semillas MARÍA SOLANO / ALEJANDRA MUÑOZ (Vídeo) / RTVE (Texto) También es tradicional ya el acto de las entregas de insignias de Hijo Predilecto e Hija Predilecta y de las medallas de oro de Andalucía que otorga la Junta para homenajear a los andaluces ilustres de nuestro tiempo, que destacan en varios ámbitos de la sociedad. Este año se celebra en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y tendrá como hijos predilectos al cantante onubense Manuel Carrasco y a la actriz sevillana Paz Vega. Manuel Carrasco y Paz Vega serán nombrados el próximo 28 de febrero Hijos Predilectos de Andalucía El resto de distinciones serán: - Medalla Manuel Clavero Arévalo, que se concede en reconocimiento a la especial trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía, este 2026 para el Museo de la Autonomía de Andalucía. - Medallas de las Humanidades y las Letras para la periodista gaditana Sandra Golpe y el experto en ciberseguridad malagueño Bernardo Quintero. - Medalla de las Artes para los Cantores de Híspalis. - Medallas a la Cultura y el Patrimonio para el torero sevillano José Antonio Morante de la Puebla y la cantante y actriz malagueña Ana Mena. - Medallas del Deporte para la futbolista sevillana Olga Carmona y la karateca malagueña María Torres. - Medalla a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia para el pueblo cordobés de Adamuz. - Medallas de la Economía y la Empresa para el empresario granadino, CEO del grupo Secuoya, Raúl Berdonés, y la directiva almeriense de Randstad España, Ana Requena. - Medallas de la Investigación, la Ciencia y la Salud para las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos y la investigadora informática jienense Rosa María Rodríguez Domínguez. - Medallas a la Proyección de Andalucía para la modelo y presentadora sevillana Eva González y el CEO gaditano del grupo INGKA, Juvencio Maeztu. - Medalla al Mérito Medioambiental para el consejero delegado sevillano de Iberhanse Corporate, Luis Bolaños. Unos nombres y apellidos que se unen a la larga lista de personalidades que con su éxito y relevancia han llevado el nombre de Andalucía por España y el mundo entero. Versionando el pasodoble escrito por el artista carnavalero Jesús Bienvenido: Soy andaluz, mi apellido es Lorca, Machado, Kent, Zambrano, Picasso, Alberti, Flores, Jurado, Bécquer y Falla. Soy andaluz y mi apellido es del sur como Séneca, Góngora, Bonald, Velázquez, Camarón, Silva Cruz y Gala, y otros muchísimos más para la gloria de España.

Los símbolos de Andalucía Andalucía es de las cunas más antiguas de la civilización europea: desde los fenicios, tartesos e íberos, pasando por los griegos, cartaginenses, romanos y visigodos, hasta la época musulmana, la reconquista cristiana, el comercio con el Nuevo Mundo y la actualidad. Toda una mezcla de culturas, religiones y conocimientos que han derivado en el habla, los símbolos y las costumbres actuales. Los más reconocibles, sin embargo, tienen como fecha clave la Asamblea de Ronda de 1918. Allí Blas Infante ya propuso la bandera, el escudo y el himno que 60 años después se oficializaron. La arbonaida es el nombre tradicional y andalusí de la bandera de Andalucía, compuesta por tres franjas horizontales verde, blanca y verde. Deriva de albulaida (diminutivo de balad: "Mi pequeña tierra"). También se interpreta como "blanca y verde" en el romance andalusí. El verde representa la esperanza, así como la campiña y la sierra, mientras que el blanco se identifica con la paz y la pureza y los tradicionales pueblos blancos. En el caso del escudo, se basa en el mito de Hércules, que fundó Cádiz tras robar allí el ganado del gigante Gerión. Como ya aparecía en el escudo de la capital gaditana, Hércules, en el centro, doma a dos leones entre dos columnas, que simbolizan el estrecho de Gibraltar. En aquella asamblea de Ronda se decidió añadir un arco de medio punto, característico de la arquitectura tradicional, con la leyenda "Dominator Hércules Fundator" y otra abajo "Andalucía por sí para España y la humanidad". Para el himno, Blas Infante ideó la letra inspirado en el Santo Dios, un canto religioso típico de los segadores del campo de la región. Fue musicalizado en 1933 por el compositor José del Castillo Díaz y la primera interpretación fue realizada por la Banda Municipal de Sevilla el 8 de julio de 1936, un mes antes del fusilamiento de Blas Infante en la carretera de Sevilla a Carmona. La primera grabación data de 1977, cantado por Carlos Cano. Letra oficial del himno de Andalucía La bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra. ¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad! Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos hombres de luz que a los hombres, alma de hombres les dimos. ¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad! En la frase Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad, muchas veces sustituye España por los pueblos, haciendo entender que era su versión inicial.