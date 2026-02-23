Montero anuncia que las ayudas de la borrasca comenzarán a llegar la primera semana de marzo

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado en Grazalema, Cádiz, que este jueves se abrirán las primeras oficinas comarcales para tramitar las ayudas del real decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente a las pérdidas causadas por las borrascas de las últimas semanas en Andalucía y Extremadura. Son 7.000 millones de euros en total, con los que, según Montero, "se pretende compensar en la medida de lo posible los daños y el sufrimiento que se ha ocasionado" por el cambio climático. Y ha insistido que es "un reto que tenemos para el futuro" y que se trabaja ya en prevenir de la mejor forma posible.

Las ayudas de seguros agrarios, las primeras en llegar Las ayudas de los seguros agrarios serán las primeras en llegar y lo harán en la primera semana de marzo. Se contemplan 2.800 millones para el sector primario. De ellas 1.100 millones son ayudas directas que se pagarán a partir de abril para el campo, que ascienden hasta los 2.000 al sumar la pesca. Además habrá 600 millones de euros para restaurar los caminos rurales y permitir así a los agricultores y ganaderos llegar a las fincas. También se pagará en la primera semana de marzo las ayudas para agilizar los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros y las ayudas directas para las más de 12.000 personas desalojadas de sus casas. Para ellos se han dispuesto 150 euros al día por persona. La vicepresidenta ha destacado que se trata tanto de compensar gastos como, en la medida de los posible, las molestias causadas. Por daños personales y daños en viviendas y enseres y en industrias o comercios, el decreto multiplica por cuatro las indemnizaciones que prevé la ley. En el caso de haber perdido la casa pueden superar los 60.000 euros. Estas ayudas no afectarán a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital. TRAGSA y Correos prestarán asistencia a los ayuntamientos y a los vecinos para facilitar los trámites.