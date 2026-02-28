¿Qué es ser andaluz?

Ser andaluz no solo es haber nacido en Andalucía. Ser andaluz es que te digan "¡qué arte!", aunque no sepas ni tocar las palmas. Ser andaluz es poseer una amalgama de vocablos que no solo te diferencia del resto de España, sino de una provincia a otra (aliquindoi que no es ningún pego).

Ser andaluz no es acortar las palabras, es economizar, evolucionar y enriquecer el lenguaje a niveles insospechados.

Es exportar arte y cultura, cuna del flamenco, pero también gastronomía, ciencia, filosofía y solidaridad.

Es pisar campiña, sierra, marisma, nieve, desierto y mar.

Paseo del Campo del Sur, Cádiz DIEGO ÁLVAREZ PATILLA / RTVE

Es saberte todas las procesiones de tu ciudad aunque no seas 'capillita'. Es cantar las coplas carnavaleras como verdaderos himnos aun sin haber visto quemar nunca al Dios Momo. Es llenarse de albero yendo de una caseta a otra.

Es escuchar indistintamente la música clásica de Manuel de Falla o el flamenco moderno de Paco de Lucía y Camarón de la Isla; la copla de Lola Flores y Rocío Jurado o la rumba pasional de María Jiménez; la dulzura flamenca de India Martínez y Pablo Alborán o el torrente de voz de Pastora Soler y David Bisbal.

Imagen de archivo de Camarón de la Isla y Paco de Lucía

Es apreciar por igual el estilo barroco de Diego Velázquez y el cubismo de Pablo Picasso.

Es disfrutar de la poesía de Luis de Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Antonio Machado o Rafael Alberti. Reflexionar con la filosofía de Séneca, Averroes o María Zambrano, así como con la prosa de Carmen de Burgos o Antonio Gala.

Es intentar moverte y taconear con la maestría de Sara Baras o Joaquín Cortés.

El lucir la moda de Victorio & Lucchino, Juana Martín o Palomo Spain.

DESFILE DE PALOMO SPAIN EN MADRID cropper

Es vibrar con el cine de Alberto Rodríguez y las interpretaciones de Antonio Banderas, Antonio de la Torre, Paz Vega o Natalia de Molina.

Es que se te erice la piel al escuchar los sones de la Banda de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, Las Cigarreras de Sevilla o Pasión de Linares.

Es saber apreciar un día de sol, ya sea en el campo, la playa o en una terraza con tu gente.

Es oler el azahar por sus calles o los espetos y la sal del mar en la costa.

Patio de los Naranjos, Córdoba DIEGO ÁLVAREZ PATILLA / RTVE

Es despertarte con la ilusión de ir al colegio a hincharte de pan con aceite (y azúcar) y tocar el himno con la flauta.

Es seguir el ritmo con los nudillos en una barra aun no sabiéndote la canción. Es arrancarte a cantar solo el himno en una plaza de cualquier lugar del mundo y que te empiecen a seguir paisanos.

Es buscarte la vida y el porvenir de los tuyos incluso lejos de tu casa, manteniendo el arraigo.

Es historia, presente y futuro.

Es ser del sur.

No, ser andaluz no es hacer siesta todos los días, es sentirte orgulloso de tu tierra, su gente y sus costumbres, sabiendo todo el potencial que tiene para mejorar.