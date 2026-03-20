La Fiscalía europea investiga una posible uso fraudulento de fondos de la UE en las obras de la vía de Adamuz

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por un posible delito de uso fraudulento de fondos europeos en las obras de la vía de Adamuz (Córdoba) donde se produjo el fatídico accidente mortal ferroviario que acabó con la vida de 46 personas, según ha confirmado RTVE.

La Comisión Europea otorgó unos 111 millones de euros en 2024 en fondos FEDER para la renovación de la línea Madrid- Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz, donde el 22 de enero se produjo el accidente. Según informa RNE son ya dos fiscales europeos los destinados a esta causa.

La investigación corresponde a fondos utilizados para el "mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla", según ha anunciado este viernes en un comunicado la EPPO, que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.

La Fiscalía explica que esta "confirmación excepcional" se produce "tras el gran interés público" que ha suscitado el caso, y añadía que "no se harán públicos más detalles por el momento", informa Efe.