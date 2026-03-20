Las víctimas de Adamuz ven "indignante" que el encargado de Transportes para atenderles no les haya llamado

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha calificado de "indignante" que el encargado de Transportes para atender a las víctimas no se haya puesto en contacto con las mismas.

Así lo ha dicho en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) en la que ha sido preguntado por esa información que publica este viernes el diario ABC. "Nadie, hasta hace unos diez días, se ha puesto en contacto con nosotros", ha afirmado, para denunciar la falta de información oficial y de atención institucional tras el accidente que causó la muerte a 46 personas.

Ha explicado que la información que tienen es "casi a nivel personal" con los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la que van conociendo por los medios de comunicación.

Manifestación en Huelva: "Queremos que se sepa la verdad" Samper ha pedido el apoyo del pueblo de Huelva en la manifestación convocada este viernes a las 18:00 bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia', en memoria de los fallecidos, "por la seguridad ferroviaria" y para que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido". La manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto en homenaje a los fallecidos y resto de víctimas heridas. No será la única acción que emprendan ya que el objetivo del colectivo es que "no se olvide lo que pasó". Las víctimas insisten en que siguen sin una "respuesta institucional a la altura de la gravedad de lo ocurrido", para hablar de un escenario de "descoordinación, incertidumbre, contradicciones y falta de acompañamiento efectivo por parte de las instituciones y administraciones públicas implicadas".