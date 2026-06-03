El juez de caso Plus Ultra pide la tasación del centenar de joyas encontradas en el registro al despacho de Zapatero

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha pedido una tasación especialista del centenar de joyas que los agentes de la UDEF encontraron en la caja fuerte que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía en su despacho de la calle Ferraz en Madrid. Un registro que se produjo en el marco de la investigación de las supuestas irregularidades del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Durante ese registro, los agentes de la Policía Nacional encontraron multitud de collares con piedras preciosas de diferentes colores, sortijas, pulseras, relojes, cadenas, pendientes y sortijas, entre otras piezas. Uno de esos collares era dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z". Tras ello, los agentes de la UDEF solicitaron una tasación y ahora el juez del caso ha accedido. Un trámite habitual en este tipo de investigaciones.

La secretaria del expresidente del Gobierno aseguró durante el registro a los agentes que la caja fuerte que contenía tantas joyas era "de la vivienda" de Zapatero y de su mujer y que algunas de las joyas encontradas "eran herencias" de ella y "regalos de viajes". También el exasesor de Zapatero en el Gobierno, Luis Arroyo, aseguró a RTVE que procedían de la "herencia tanto de la familia del presidente como de su esposa y también de regalos que han recibido a lo largo de los años".

En el interior de la caja fuerte había tres collares plateados: uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde. También se encontraron tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además, fueron hallados tres relojes: uno de la marca Krono con una inscripción que dice "tus compañeros", otro Dogna y otro Lorenz Theatre. En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado forma ovalada.