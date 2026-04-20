Vuelve a clase con Sidney Poitier en 'Rebelión en las aulas' y conoce al profesor real que inspiró la película

Se publicitó como "Una historia tan fresca como las chicas con sus minifaldas, y tan dura como la vida de los niños del East End londinense". Fue un éxito inesperado, marcó una época e influyó en muchas películas que llegaron después y abordaron el mimo tema. Y luego está Sidney Poitier, muy popular por los papeles que interpreté en el cine y por sus logros, con los que rompió techos de cristal. Comenzó su carrera con Joseph L. Mankiewicz en Un rayo de sol y ocho años después optaba al Oscar por Fugitivos, cinta de Stanley Kramer que rodó con Tony Curtis: Poitier se convirtió en el primer actor afroamericano nominado a Mejor actor.

Cinco años después todos hablaban de él como el gran favorito para ganar el Oscar. Fue por su trabajo en Los lirios del Valle y el 13 de abril de 1964 se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar un Oscar, y eso que competía con Albert Finney, Richard Harris, Rex Harrison y Paul Newman. Luego probó con el cine religioso, el bélico y el drama, pero en los años sesenta el público quería otras cosas. James Clavell era un reputado guionista, conocido sobre todo películas bélicas como La gran evasión y Escuadrón 633, y también se dejó llevar por los nuevos aires sesenteros para hacer el guion y dirigir Rebelión en las aulas, que empezó a rodarse en 1967.

El guion se basó en la obra de E.R. Braithwaite, una novela semiautobiográfica publicada en 1959, en la que cuenta sus experiencias como profesor en una escuela secundaria situada en una zona pobre y conflictiva de este de Londres. Lo curioso es que el libro está ambientado en la década de 1940, pero Clavell hizo una estupenda labor de adaptación, manteniendo la esencia y espíritu de la obra de E.R. Braithwaite. Mark Thackeray no es un retrato fiel de E. R. Braithwaite y sus alumnos protestaron porque se había idealizado al profesor, cuando en realidad era "un tipo severo y duro que a menudo recurría al castigo corporal en clase".

Rebelión en las aulas, y en las calles La película sigue a Mark Thackeray, un ingeniero sin trabajo que acepta un puesto de profesor en el conflictivo East End de Londres. La llegada al centro no resulta como tenía previsto y se encuentra con un grupo de alumnos que quieren acabar con él, lo mismo que hicieron con el anterior profesor. Pero Thackeray es diferente, es un hombre negro que sabe lo que es sentirse rechazado y sabe también lo que es vivir en un ambiente hostil. En la película se rebajan ciertos temas, como el racismo. Apenas se sabe algo del pasado del profesor, pero porque todo el foco se pone en el presente, en los meses en los que discurre el curso y en el trabajo de Thackeray, que utiliza la palabra como arma para doblegar a las bestias. Pero sí hay ciertos momentos de revelación, y en algunos casos van más allá del personaje. Cuando Thackeray cuenta a la clase algunas cosas de su pasado, está también contando pasajes de la vida del actor, que antes de dedicarse a la interpretación fue conserje y trabajó en restaurantes lavando platos. En otro momento, Thackeray dice que su forma de hablar es "una especie de dialecto del inglés" y el actor, en la vida real su discurso era el mismo. "Cuando se mudé de Bahamas a Nueva York aprendí a hablar escuchando la radio", dijo en varias entrevistas. La película se rodó en Londres y en la película tiene mucho protagonismo el centro escolar. El edificio que vemos es St George's in the East School. Está en el 69 de Johnson Street, al norte de Shadwell. Ahora se le conoce como Mulberry House y se ha reconvertido en un edificio de apartamentos. Sidney Poitier RTVE

La canción de Lulu La banda sonora envuelve la historia y la contextualiza. Entre los temas que suenan están It's Getting Harder All The Time y Off And Running, del grupo británico beat The Mindbenders. Pero hay que destacar el tema principal, To Sir With Love (título original de la película), escrita por Don Black, con música de Mark London e interpretada por la escocesa Lulu, interpretada vocalmente y actoralmente: Lulu tiene una secuencia en la película en la que canta esta canción. El tema arrasó en las listas de ventas, pero de Estados Unidos. En el Reino Unido salió en la cara B del disco de Lulu y aunque fue muy popular no alcanzó el éxito que tuvo al otro lado del Atlántico. Curiosamente, James Clavell llegó a desvelar que el guion se concibió como un musical, con The Mindbenders y Lulu. Lulu se caso con Maurice Gibb, de los Bee Gees, y tuvo una larga carrera profesional en la música y la televisión en los 60, y en los 70 vivió un regreso sonoro cunado David Bowie le produjo una versión de The Man Who Sold the World, que Nirvana hizo suya en 1993. Ha colaborado con grandes como Jimmy Hendrix, Elton John e incluso con Take That. Tina Turner versionó su tema I Don't Wanna Fight y Lulu forma parte de los artistas que han hecho un tema para la saga 007, fue para El hombre de la pistola de oro. La cantante siempre mantuvo una admiración muy grande hacia Sidney Poitier y en una entrevista desveló que el actor se involucró mucho en la producción. "Tanto en el casting, como en otros aspectos. Quería que la película saliera bien y se esmeró. El mensajes es que todos somos iguales, que al final todo se reduce al amor y la educación, y ese es su legado. ¡Esta película no se podría haber hecho en Estados Unidos!". Otra curiosidad es que To Sir With Love se utilizó en la primera temporada de Glee, estrenada en 2009, cuando los miembros del club le dan las gracias al profesor Schuester por todo lo que ha hecho, un buen homenaje a Thackeray. Prepárate para el estreno de 'Barrio Esperanza' con estas series educativas que no van a dejarte indiferente RTVE Play