Sanidad equipara la homeopatía a un placebo: "Donde hay ciencia, no manda la creencia"
- La Agencia Española de Medicamentos concluye que carece de eficacia y puede tener efectos adversos
- Mónica García alerta del "riesgo real" de dejar otros tratamientos que sí funcionan
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha concluido tras estudiar una amplia gama de productos homeopáticos que la homeopatía "no funciona mejor que un placebo", como ha resaltado la ministra de Sanidad, Mónica García, advirtiendo de que "donde hay ciencia, no mandan las creencias".
Los expertos, tras analizar 64 revisiones sistemáticas publicadas desde 2009, han determinado que no hay ninguna evidencia científica que avale la eficacia terapéutica de la homeopatía. El Ministerio ha señalado en un comunicado que sus principios "chocan con las leyes de la física y la farmacología actual", entre otras cosas porque en las diluciones habituales es "matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado" y teorías como la memoria del agua "desafían el pensamiento científico y racional".
"Es como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo", ha sentenciado García, advirtiendo además de la escasa rigurosidad de los estudios. En este sentido, ha asegurado que cuanto más a fondo se realizan los análisis, menos eficacia se demuestra: "A más rigor, menos efecto".
El riesgo de estos productos
El registro oficial incluye actualmente más de 970 productos que han obtenido los permisos necesarios mediante un procedimiento simplificado, entre otras cosas porque al tratarse de "diluciones extremas" no se necesitan pruebas de efecto terapéutico ninguno, con la condición de que no se arroguen este poder en el etiquetado.
El Ministerio, no obstante, ha descartado que se puedan considerar inocuos por ser "naturales", ya que se han notificado reacciones adversas graves, entre ellas mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición en otros países. Mónica García ha apuntado además al "riesgo real" dejar otros tratamientos médicos que si funcionan.