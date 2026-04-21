Sanidad equipara la homeopatía a un placebo: "Donde hay ciencia, no manda la creencia"

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha concluido tras estudiar una amplia gama de productos homeopáticos que la homeopatía "no funciona mejor que un placebo", como ha resaltado la ministra de Sanidad, Mónica García, advirtiendo de que "donde hay ciencia, no mandan las creencias".

Los expertos, tras analizar 64 revisiones sistemáticas publicadas desde 2009, han determinado que no hay ninguna evidencia científica que avale la eficacia terapéutica de la homeopatía. El Ministerio ha señalado en un comunicado que sus principios "chocan con las leyes de la física y la farmacología actual", entre otras cosas porque en las diluciones habituales es "matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado" y teorías como la memoria del agua "desafían el pensamiento científico y racional".

"Es como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo", ha sentenciado García, advirtiendo además de la escasa rigurosidad de los estudios. En este sentido, ha asegurado que cuanto más a fondo se realizan los análisis, menos eficacia se demuestra: "A más rigor, menos efecto".