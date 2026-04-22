Flecha Valona 2026, en directo hoy la carrera clásica del Muro de Huy

El joven francés Paul Seixas se ha convertido en uno de los nombres propios de este inicio de temporada y llega a la Flecha Valona como uno de los grandes reclamos. La clásica belga, con final en el exigente Muro de Huy, vuelve a poner a prueba a los mejores especialistas en esfuerzos explosivos. Sigue la carrera en directo en RTVE Play o en el reproductor de esta página desde las 13.40 horas.

A pesar de su inexperiencia, ya que debuta en la prueba y apenas tiene 19 años, Seixas no se esconde y parte entre los favoritos. Su reciente victoria en la Itzulia Basque Country confirmó su enorme proyección: un corredor valiente, ofensivo y capaz de rendir en terrenos variados. Ese perfil encaja con la dureza del Muro de Huy, una subida corta pero muy dura, con pendientes medias del 10% y rampas finales cercanas al 19%.

El recorrido, quebrado y selectivo en la provincia de Lieja, desemboca en un circuito final con tres pasos por esa cota. El último vencedor fue Tadej Pogacar, pero el esloveno no estará en esta edición al centrarse en la Lieja-Bastoña-Lieja del domingo. Su ausencia deja la carrera más abierta de lo habitual.

En ese escenario, además de Seixas, sobresalen otros nombres. El también francés Benoît Cosnefroy, con experiencia y buenos resultados previos —segundo en 2020—, es una referencia clara. A él se suman Kévin Vauquelin, que ha estado cerca de ganar en ediciones recientes, así como Lenny Martinez y Romain Gregoire. Entre los españoles, el foco apunta a Alex Aranburu, mientras que en Movistar el liderazgo recaerá en Cian Uijtdebroeks.

La prueba femenina también reúne a un cartel destacado. Regresa Anna van der Breggen, dominadora histórica con siete triunfos consecutivos, junto a la vigente campeona Puck Pieterse y Demi Vollering, ganadora en 2023. También estarán Pauline Ferrand-Prévot y Katarzyna Niewiadoma, segunda recientemente en la Amstel Gold Race.

En clave española, competirán Paula Blasi y Mavi García. En su caso, el recorrido incluye dos ascensiones al Muro de Huy, incorporándose al circuito final tras la carrera masculina. Sigue la Flecha Valona femenina en directo en RTVE Play desde las 16.40 horas.