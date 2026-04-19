Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 20 de abril de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito con la vuelta de la Semana Santa. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano y ciclismo desde el lunes 20 al domingo 26 de abril. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con el Mutua Madrid Open de tenis, la semifinal de la Champions femenina entre Bayern y Barça y dos clásicas ciclistas como la Flecha Valona y Lieja Bastogne Lieja, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 20 de abril
- 14:00 horas. Programa. Estadio 2
- hora a confirmar. Programa. Especial celebraciones campeón de Copa del Rey
- 20:00 horas. Programa. Gala premios Laureus
- 22:40 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Martes 21 de abril
- 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open
- 18:00 horas. Baloncesto. Sorteo Campeonato del mundo femenino
- 21:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
Miércoles 22 de abril
- 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open
- 13:45 horas. Ciclismo. Flecha Valona masculina
- 16:45 horas. Ciclismo. Flecha Valona femenina
- 20:30 horas. Waterpolo. Liga Europea masculina. Cuartos de final: CNAB - Brescia
- 23:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
Jueves 23 de abril
- 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open
Viernes 24 de abril
- 09:00 horas. Natación. Aguas abiertas Copa del mundo y Campeonato de España Open. 10k femenino
- 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
- 12:00 horas. Natación. Aguas abiertas Copa del mundo y Campeonato de España Open. 10k masculino
- 19:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
Sábado 25 de abril
- 09:00 horas. Natación. Aguas abiertas Copa del mundo y Campeonato de España Open. 3k sprint femenino
- 10:00 horas. Triatlón. World Championship Series
- 10:00 horas. Hockey hierba. Copa del Rey. 1ª semifinal
- 11:00 horas. Natación. Aguas abiertas Copa del mundo y Campeonato de España Open. 3k sprint masculino
- 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División femenina Iberdrola. Jornada 26: STV Roldán - Melilla CD Torreblanca
- 12:15 horas. Hockey hierba. Copa del Rey. 2ª semifinal
- 13:00 horas. Fútbol sala. Primera División masculina. Jornada 26: Córdoba Patrimonio Humanidad - Noia Portus Apostol
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola: Lleidanet HC Alpicat - Club Patín Las Rozas
- 14:30 horas. Hockey hierba. Copa de la Reina. 1ª semifinal
- 16:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 26: SD Eibar - Levante UD
- 16:45 horas. Hockey hierba. Copa de la Reina. 2ª semifinal
- 17:15 horas. Triatlón. Copa de Europa
- 18:15 horas. Fútbol. UEFA Women’s Champions League. Semifinal ida: FC Bayern München vs FC Barcelona
- 19:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 30: Baxi Ferrol - Innova TSN Leganés
- 19:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
Domingo 26 de abril
- 09:00 horas. Natación. Aguas abiertas Copa del mundo y Campeonato de España Open. 5k femenino
- 09:45 horas. Atletismo. Maratón de Londres
- 10:00 horas. Hockey hierba. Copa del Rey. Final
- 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
- 11:00 horas. Natación. Aguas abiertas Copa del mundo y Campeonato de España Open. 5k masculino
- 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 26: Deportivo Abanca - Alhama CF ElPozo
- 13:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 26: Costa Adeje Tenerife - Sevilla FC
- 13:00 horas. Hockey hierba. Copa de la Reina. Final
- 13:10 horas. Ciclismo. Lieja Bastogne Lieja masculina
- 16:40 horas. Ciclismo. Lieja Bastogne Lieja femenina
- hora a confirmar. Balonmano. Liga ASOBAL. Jornada 26
- 19:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate