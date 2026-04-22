Paula Blasi logra un histórico podio en la Flecha Valona ante las mejores del mundo

La neerlandesa Demi Vollering (FDJ) ha logrado una emocionante victoria en la Flecha Valona por delante de su compatriota Puck Pieterse (Fenix), mientras que la catalana Paula Blasi (UAE) ha sido tercera y ha firmado el primer podio para una ciclista española en esta clásica.

A los 23 años, Blasi ha confirmado su eclosión en la élite del ciclismo tras el triunfo del pasado domingo en la Amstel Gold Race y su desempeño ante las mejores del mundo en el Muro de Huy.

La 29ª edición de esta segunda prueba del tríptico de las Ardenas se ha disputado este miércoles por un recorrido rompepiernas de 148 km con dos pasos por el circuito final.

La carrera tuvo un guion sin sorpresas, con una escapada que formaron la francesa Axelle Dubau-Prévot (EF Education) y la noruega Katrine Aalerud (Uno X) hasta la penúltima cota.

La hora de la verdad llegó en el Muro de Huy, con todas las favoritas en la primera parte del pelotón. Si entre los hombres dominó Paul Seixas, entre las mujeres Vollering llevó la iniciativa.

La neerlandesa abrió unos metros de ventaja, los mantuvo y finalmente mantuvo una mínima diferencia ante el intento de remontada de Pieterse. Por detrás, Paula Blasi adelantó a la polaca Kasisa Niewiadoma (Canyon) e intentó seguirla, pero acabó siendo superada por Pieterse, que intentó repetir el título del año pasado hasta la última pedalada.

Finalmente, el triunfo volvió a manos de Vollering, que agranda un palmarés sensacional y que ya incluía una Flecha Valona.