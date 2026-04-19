Paula Blasi logra un triunfo histórico en la Amstel Gold Race
- La joven corredora española se impone en solitario en la prestigiosa clásica
- "No pensaba ni correr hoy. No me puedo creer lo que ha pasado", aseguró Blasi
La catalana Paula Blasi (UAE), campeona de Europa y tercera del Mundo sub'23, consiguió el mayor éxito de su incipiente carrera profesional imponiéndose en la 12 edición de la Amstel Gold Race disputada entre Maastricht y Valkenburg, con un recorrido de 158.1 kilómetros.
Histórico triunfo de la ciclista nacida en Esplugues de Llobregat hace 23 años, quien se llevó la prestigiosa prueba neerlandesa que abría el tríptico de Las Ardenas en solitario, con una demostración de fuerza y clase ante las mejores corredoras del mundo.
Blasi atacó de lejos, en el Cauberg, a más de 20 km de la llegada, y ya no miró atrás. Con confianza y sin ceder en la cadencia de pedaleo desafió a las perseguidoras, a un error de trazado e incluso a la lluvia para presentarse en meta con un tiempo de 4h02.14. La catalana batió con una ventaja de 27 segundos a 2 ilustres, la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y la neerlandesa Demi Vollering (FDJ).
"No me puedo creer lo que ha pasado. No pensaba ni correr hoy"
"No sé qué pensar. No pensaba ni correr hoy. Tengo que pensar lo que ha pasado porque no me puedo creer lo que ha pasado. Me dijeron que atacara, ataqué, y estoy viviendo un sueño", dijo la catalana en meta.
La primera escapada la protagonizaron la belga Nijssen, exatleta mediofondista campeona de Bélgica, la neerlandesa Steigenga y la estadounidense Franz. El intento quedó anulado en el primer paso por meta, a 73 de la llegada. Ya dentro del circuito las dificultades serían el Geulhemmerberg (900 mts. al 6,3%), el Bemelerberg (900 mts al 4,8%) y el definitivo Cauberg (900 mts al 7%), con la cima a 1,7 de meta.
Las favoritas empezaron a moverse a 35 del final, cuando Van der Breggen, Vollering y Niewiadoma rompieron el grupo principal con el ataque de la primera de ellas. El marcaje era estricto entre las ilustres, lo que no evitó que muchas corredoras intentaran el despegue en solitario.
El ataque de Blasi
A 26 de meta llegó el turno de Paula Blasi (UAE), cuando la campeona de Europa y tercera del mundo sub'23 movió ficha. Primero se marchó con la neerlandesa Nienke Vinke, y luego se fue en solitario con 22 km para meta. Un ataque contundente de la catalana despertó sus ilusiones para imponerse en un clásica de postín.
Blasi, solvente contrarrelojista, abrió hueco ante el acecho de las perseguidoras. A 15 de la última línea tenía 15 segundos sobre Vinke y 42 sobre el grupo de las favoritas. Nadie reaccionó y la catalana se acercaba a la gloria. Y no desfalleció. A 2,6 de meta coronó por última vez el Cauberg. Tenía a Vollering y Niewiadoma a 37 segundos.
Se puso a llover, pero tampoco fue obstáculo para que Blasi llegara a la recta de meta con tiempo para el deleite. Manos a la cara. Incredulidad, lucimiento del maillot y brazos en alto. Abrazo a la gloria. En meta se abrazó con Mavi García. Un gesto simbólico de un relevo en el ciclismo femenino.