Paula Blasi logra un triunfo histórico en la Amstel Gold Race

La catalana Paula Blasi (UAE), campeona de Europa y tercera del Mundo sub'23, consiguió el mayor éxito de su incipiente carrera profesional imponiéndose en la 12 edición de la Amstel Gold Race disputada entre Maastricht y Valkenburg, con un recorrido de 158.1 kilómetros.

Histórico triunfo de la ciclista nacida en Esplugues de Llobregat hace 23 años, quien se llevó la prestigiosa prueba neerlandesa que abría el tríptico de Las Ardenas en solitario, con una demostración de fuerza y clase ante las mejores corredoras del mundo.

Blasi atacó de lejos, en el Cauberg, a más de 20 km de la llegada, y ya no miró atrás. Con confianza y sin ceder en la cadencia de pedaleo desafió a las perseguidoras, a un error de trazado e incluso a la lluvia para presentarse en meta con un tiempo de 4h02.14. La catalana batió con una ventaja de 27 segundos a 2 ilustres, la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y la neerlandesa Demi Vollering (FDJ).

"No me puedo creer lo que ha pasado. No pensaba ni correr hoy" "No sé qué pensar. No pensaba ni correr hoy. Tengo que pensar lo que ha pasado porque no me puedo creer lo que ha pasado. Me dijeron que atacara, ataqué, y estoy viviendo un sueño", dijo la catalana en meta. La primera escapada la protagonizaron la belga Nijssen, exatleta mediofondista campeona de Bélgica, la neerlandesa Steigenga y la estadounidense Franz. El intento quedó anulado en el primer paso por meta, a 73 de la llegada. Ya dentro del circuito las dificultades serían el Geulhemmerberg (900 mts. al 6,3%), el Bemelerberg (900 mts al 4,8%) y el definitivo Cauberg (900 mts al 7%), con la cima a 1,7 de meta. Las favoritas empezaron a moverse a 35 del final, cuando Van der Breggen, Vollering y Niewiadoma rompieron el grupo principal con el ataque de la primera de ellas. El marcaje era estricto entre las ilustres, lo que no evitó que muchas corredoras intentaran el despegue en solitario.