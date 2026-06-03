El deshielo de los glaciares puede acabar con millones de vidas en todo el planeta

'Salvar los glaciares', además del título del documental que emite esta semana Documentos TV, es el grito desesperado de los investigadores climáticos y de los glaciólogos que trabajan contra reloj para anticipar los impactos que esta tendencia va a tener en millones de personas del planeta. Algunas de ellas, ya están ocurriendo hoy día: derrumbamientos de glaciares en los Alpes, desbordamientos de lagunas glaciares en el Himalaya indio o inundaciones en las islas del Pacífico por la subida del nivel del mar. Los expertos se preguntan, ¿a qué estamos esperando?

Los glaciares, los embajadores del clima Los glaciares que se derriten hoy “son uno de los mejores indicadores del cambio climático”, explica Michael Zemp, director del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares. Se remontan a más de 2.000 millones de años, pero, hace 20.000 años, la Tierra comenzó a calentarse de forma natural. Sin embargo, desde la Revolución Industrial, los seres humanos hemos comenzado a utilizar combustibles fósiles a un ritmo sin precedentes. Esto ha liberado grandes cantidades de dióxido a la atmósfera que han actuado como una manta, reteniendo el calor de la Tierra. El rápido calentamiento del planeta ha comenzado a debilitar los glaciares. “Ante el actual cambio climático hemos empezado a ver aparecer riesgos inimaginables“ Fabrizio Troilo, glaciólogo de la Fundación Montagna Sicura, asegura que "ante el actual cambio climático hemos empezado a ver aparecer riesgos inimaginables”. Los glaciares ya no se adhieren a las rocas como antes y ante el menor indicio de calor, se derrumban. La desaparición mundial de los glaciares podría llegar en los próximos 10 años, según un estudio RTVE.es / Agencias En Suiza, la primavera pasada, lo hizo el glaciar Birch. Afortunadamente, los glaciólogos pudieron prever el colapso con varios días de antelación y la localidad de Blatten pudo ser evacuada. Tres años antes, en 2022, el frente de uno de los más impresionantes glaciares de los Alpes, el de la Marmolada, se derrumbó de repente. Miles de toneladas de tierra y piedras se precipitaron ladera abajo, a 300km por horas, arrasando todo lo que encontraron a su paso. Desde el año 2000, ha desaparecido el 40% de la masa de los glaciares de los Alpes. “Ante el actual cambio climático hemos empezado a ver aparecer riesgos inimaginables“ Esto supone una considerable pérdida de las reservas de agua dulce porque los glaciares alpinos constituyen un gigantesco embalse para Europa. “Una vez que esos glaciares se derriten, desaparecen para siempre y no volverán a existir en milenios”, advierte, la subdirectora del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, Izabella Koziell.

Inundaciones en la montaña y en la costa Otra de las preocupantes consecuencias de la aceleración del deshielo de los glaciares de montaña es el riesgo de inundaciones. Todos los países del Himalaya, desde China hasta Pakistán han visto cómo se está agravando este problema que amenaza a 15 millones de personas. En Kirguistán, el experto en Riesgos de Montaña de la Universidad de Asia Central, Vitalii Zaginaev, recuerda que, “en 2021, predijimos un desbordamiento del lago Testor con diez días de antelación y fue una suerte”. Glaciólogos trabajan para atenuar los impactos que el deshielo de los glaciares pueden ocasionar a millones de personas ©ARTE France/Gedeon Programmes Peor fortuna corrieron, en 2023, las 110 personas que murieron ahogadas cuando el lago del glaciar Lhonak, en el Himalaya indio, se desbordó inesperadamente. Una ola de 20 metros devastó valles a lo largo de casi 400 kilómetros río abajo. “Las personas que ahora sufren el impacto de ese calentamiento son las que menos han contribuido a él; es moral y éticamente injusto”, apunta Koziell. “Las personas que ahora sufren el impacto de ese calentamiento son las que menos han contribuido a él; es moral y éticamente injusto“ Pero además del riesgo que supone el deshielo de los glaciares de montaña, el de los casquetes polares multiplica con creces el peligro para los habitantes del planeta. “Ahora se han desprendido unas quince plataformas de hielo alrededor de la Antártida”, indica Andrew Shepherd, glaciólogo de la Universidad de Northumbria. Estos enormes icebergs se derriten y elevan el nivel del mar. El oceáno inundará San Sebastián si no lo evitamos: el cambio climático en realidad aumentada RTVE.es Y en Groenlandia, los expertos advierten que, si se deshelara el centro de la isla, el nivel del mar aumentaría más de siete metros. La catástrofe humanitaria sería inimaginable porque 18 de las ciudades más pobladas del planeta, como Londres, Shanghái, Bangkok o Hamburgo, podrían verse considerablemente afectadas. En Groenlandia, el ritmo de deshielo de los glaciares se ha multiplicado por cinco ©ARTE/Gedeon Programmes