La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 3 de junio con Clara Sánchez como invitada

Dos estrellas del cine, uno de los raperos más importantes de la escena en habla hispana y, hoy, David Broncano recibe la visita de una novelista, filóloga y académica de la lengua que ha cosechado todos los premios literarios más importantes de nuestro país. La escritora Clara Sánchez es la invitada de hoy en La Revuelta, en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Clara Sánchez: filologa, académica y especialista en cine

Clara Sánchez (Guadalajara, 1955) publicó su primer libro en 1989 y, desde entonces, varias de sus novelas han recibido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de la literatura en España. Entre otros muchos galardones, en el año 2000 ganó el premio Alfaguara por Últimas noticias del paraíso, en 2010 se llevó el premio Nadal por Lo que esconde tu nombre y en 2013 el Planeta por El cielo ha vuelto. Desde el año 2023 ocupa la silla X de la Real Academia Española de la lengua, por lo que David Broncano tendrá una nueva oportunidad de conseguir un nuevo apoyo en su intento de convertirse en académico. Ahora, Clara Sánchez visita La Revuelta para presentar su nueva novela, Lo inexplicable, la historia de un bebé con una extraña obsesión.

Un país para leerlo Un país para leerlo - Entrevista a la escritora Clara Sánchez La escritora Clara Sánchez, ganadora del premio Planeta 2013 por su novela 'El cielo ha vuelto', acaba de incorporarse a la RAE. Ver ahora

Además, La Revuelta volverá a conectar con el médico de cabecera del programa, el cirujano gallego Diego González Rivas, que sigue recorriendo el mundo salvando vidas con su innovadora técnica de intervenciones mínimamente invasivas para operaciones complejas de pulmón y corazón. En su última charla con David Broncano, el especialista coruñés conectó desde Liberia, donde se encontraba con el equipo de su fundación operando y formando a cirujanos locales.