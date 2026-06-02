El tutorial de Lalachus para aprender a disfrutar de la Casita de Bad Bunny | La Revuelta

Bad Bunny es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la actualidad en España. El artista puertorriqueño acaba de aterrizar en Madrid tras conquistar Barcelona, y sus conciertos están dando mucho de qué hablar. No solo por la parte musical, también por algunas polémicas relacionadas con la Casita, el lugar donde personalidades de todos los ámbitos disfrutan en primera persona del show, a escasos centímetros de Benito. Y nadie mejor que Lalachus, experta en disfrute y creación de contenido, para analizar la situación: “La gente está tiesa y mirándose todo el rato a la pantalla”, observaba la cómica. Un signo de nuestro tiempo ante el que Lala ofrece soluciones: un tutorial “para que la gente aprenda a pasárselo bien”.

Menos contenido y más disfrutar del momento

Lalachus lleva unas semanas ausente de La Revuelta por una buena razón: grabar por segundo año consecutivo el programa del abuelo y del niño, el Grand Prix del Verano. Un repunte de éxito y popularidad que tiene su cara y su cruz, y es que “muchísimas señoras” le están haciendo saber que es “la persona más guapa que he visto en mi vida, pero en la tele no es así”. No es el único motivo por el que Lala venía “quejicosa”, ya que considera que “se nos está yendo un poco la flapa” y estamos “un poco rarunos socialmente”.

La Revuelta La Revuelta | Lalachus ya está grabando el Grand Prix Lalachus cumplió el sueño de presentar el Grand Prix del Verano y anuncia desde La Revuelta que este año repetirá la experiencia y que ya está grabando programas nuevos Ver ahora

La influencia de los móviles y las redes sociales están provocando que se nos haya “olvidado gozar y disfrutar. Ahora todo es contenido. Y tenemos más tontería encima que un mueble bar”, desde fotos de las manos de los abuelos cuando están a punto de morir hasta los gender reveal, o las comuniones, “que ya parecen la Superbowl”. El problema, según explica Lalachus, es que “al contenido no le gusta la gente que disfruta y lo pasa bien”, y ya no sabemos “gozar y perrear hasta el suelo. Antes salías de fiesta y bailabas haciendo lo que decía la letra de la canción, y ahora la gente ya no suda, solo se sale a guapear y bebotear”.

Y en ningún lugar se “guapea y bebotea” tanto como enla Casita de Bad Bunny, a donde “siempre invitan a la gente que más pasta tiene”, y la mayoría de las celebridades están demasiado pendientes de sí mismas, según Lalachus. Para evitar que sigan repitiendo el mismo error en los próximos conciertos del Conejo Malo, la cómica propone pasarlo tan bien que se llegue a “dar demasiada vergüenza ajena, mucha gozadera”, como hizo junto a David Broncano, Sergio Bezos a.k.a. Sad Bunny y ocho espectadores “muy gozones” en el escenario de La Revuelta.