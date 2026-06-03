Castilla-La Mancha pide ayuda a la UME por un incendio en la Academia de Infantería de Toledo

Castilla-La Mancha ha pedido apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a un incendio declarado en la Academia de Infantería de Toledo.

Así lo ha ha anunciado en la red social X el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, que ha convocado también al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y ha declarado en nivel 2 por posible a afección por humo a núcleos de población, especialmente, a la urbanización Las Nieves.