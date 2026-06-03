Castilla-La Mancha pide ayuda a la UME por un incendio en la Academia de Infantería de Toledo
- El Gobierno regional ha convocado al centro de emergencias y ha declarado el nivel 2 de riesgo
- Se ha decretado la evacuación preventiva de la urbanización Las Nieves
Castilla-La Mancha ha pedido apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a un incendio declarado en la Academia de Infantería de Toledo.
Así lo ha ha anunciado en la red social X el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, que ha convocado también al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y ha declarado en nivel 2 por posible a afección por humo a núcleos de población, especialmente, a la urbanización Las Nieves.
Alejamiento de las zonas afectadas
El presidente castellanomanchego ha aseverado que siguen pendientes de la evolución del fuego y trabajando de forma coordinada con todos los servicios de emergencia, a la vez que ha pedido "precaución y no acercarse a la zona afectada".
El fuego se ha declarado a las 13:32 horas y ha llevado al Ayuntamiento de Nambroca (Toledo) a decretar la evacuación preventiva de la urbanización 'Las Nieves', por lo que ha pedido al vecindario que abandone la zona con calma, que siga las indicaciones de los servicios de emergencia y facilite el paso de los vehículos.