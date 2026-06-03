La UME refuerza con 170 efectivos y 50 vehículos la lucha contra el fuego en Murcia
- El incendio ha calcinado unas 110 hectáreas desde que se declaró sobre las 15:10 horas de este martes
- Hasta ahora, unos 250 efectivos por tierra han trabajado en una zona de pinar y arbustos
La Unidad Militar de Emergencias ha reforzado esta noche con 170 efectivos y 50 vehículos los medios contra el fuego en el parque regional de El Valle-Carrascoy, que ha calcinado unas 110 hectáreas desde que se declaró sobre las 15:10 horas de este martes, según informa la Delegación del Gobierno en la comunidad murciana.
Durante el día, las llamas se han movido en todas direcciones entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña en la falda del monte. A lo largo y los extremos, vecinos con mangueras particulares han ayudado desde las calles donde tienen sus casas.
Hasta ahora, unos 250 efectivos por tierra han trabajado en una zona de pinar y arbustos y en la gran franja con viviendas cercanas a las aristas del rectángulo que forman solares de bancales de cítricos abandonados. Están repletos de maleza alta muy seca que prende muy rápido.
A lo ancho, esa área llega desde el inicio de la pendiente arbolada hasta la carretera, por lo que ha requerido también hasta la puesta de sol la intervención de diez hidroaviones y helicópteros con cargas de agua y dos de estos de coordinación que se han ido incorporando gradualmente a lo largo de la tarde. Procedían del Ministerio de Transición Ecológica y, además de la de Murcia, de las comunidades valenciana y castellanomanchega, han informado los Gobiernos de España y Murcia.
corriendo
sacando los camiones, los coches...
...hemos salvado lo que hemos podido...
...se le ha pegado fuego a este coche y a este un poco..
a escasómetros de nuestra casa.
Hemos decidido coger a nuestra mascota y
irnos. Vecinos, amigos de los críos de fútbol,
echando cubos de agua con las mangueras como podíamos haber metido
continuamente en el huerto
Es que no me salen ni las palabras.
Son algunos de los afectados
del incendio forestal que ha obligado a desalojar a unas 50 familias en
pedanías próximas
a la capital. José Alfonso Pérez, nos decías al
principio de este Telediario que el viento..
empieza a dar una tregua ahí en Murcia
Sí, se ha marchado el viento y con ello las esperanzas de que pronto se pueda
declarar como estabilizado
este incendio... ...porque realmente ese viento ha sido
la bestia negra...
...durante toda la tarde, han ardido 110
hectáreas de Pino y Montebajo de la Sierra del Carrasco y en el término
municipal de Murcia
siguen desplegados 250 efectivos de emergencias y nueve medios a euros
medios aéreos y aún así se espera la llegada de refuerzos, la unidad militar
de emergencias procedente de
Vétera. Esta tarde, por precaución, se ha
desalojado medio centenar de viviendas de las pedanías de Los Garres y
San José de la Montaña, por precaución.
De hecho, el Ayuntamiento de Murcia ha habilitado espacios públicos, por si
fuese necesario que durante la noche se acogieran a esos más de 100 vecinos
desalojados
La llegada de la UME
El batallón de la UME llega desde Bétera, Valencia, después de que desde los primeros momentos la autonomía activara el tercer nivel de alerta de los cuatro previstos en su plan contra incendios, lo que ha permitido pedir ayuda al Ejecutivo central. Este ha enviado primero dos hidroaviones, una aeronave de coordinación y un helicóptero con bolsa de agua desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz, Madrid, y la intervención de la UME ha sido pedida por el Ejecutivo murciano sobre las 19:20 horas.
En declaraciones a los medios de comunicación sobre las 20:00 horas, ha dicho que al principio la situación era "muy preocupante", con el desalojo preventivo por el humo de unas 50 viviendas, pero "ya no hay riesgo para la población de esas casas al lograrse contener la zona de llamas más próxima".
Los efectivos aéreos, que solo pueden trabajar con luz solar, se centraban a esa hora en la zona más alta de monte, avanzando labores para la noche "en previsión de que pueda cambiar la dirección del viento", que ahora lleva el incendio hacia territorio de la pedanía de La Alberca, ha añadido.
Del fuego localizado en la pedanía capitalina de Garres y Lages han avisado al 112 más de 200 personas que alertaban de una lengua de llamas en la falda de la montaña, hasta la que han sido enviados por tierra desde la comunidad y el ayuntamiento brigadas forestales, agentes medioambientales, bomberos con camiones y efectivos de Protección Civil.
La Guardia Civil ha informado de que su Servicio de Protección de la Naturaleza está ya trabajando en la investigación del origen del incendio, después de que el pasado domingo se produjera otro que acabó con dos hectáreas de terreno forestal cerca de allí, por la rambla de los Saltadores.