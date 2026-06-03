La UME refuerza con 170 efectivos y 50 vehículos la lucha contra el fuego en Murcia

La Unidad Militar de Emergencias ha reforzado esta noche con 170 efectivos y 50 vehículos los medios contra el fuego en el parque regional de El Valle-Carrascoy, que ha calcinado unas 110 hectáreas desde que se declaró sobre las 15:10 horas de este martes, según informa la Delegación del Gobierno en la comunidad murciana.

Durante el día, las llamas se han movido en todas direcciones entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña en la falda del monte. A lo largo y los extremos, vecinos con mangueras particulares han ayudado desde las calles donde tienen sus casas.

Hasta ahora, unos 250 efectivos por tierra han trabajado en una zona de pinar y arbustos y en la gran franja con viviendas cercanas a las aristas del rectángulo que forman solares de bancales de cítricos abandonados. Están repletos de maleza alta muy seca que prende muy rápido.

A lo ancho, esa área llega desde el inicio de la pendiente arbolada hasta la carretera, por lo que ha requerido también hasta la puesta de sol la intervención de diez hidroaviones y helicópteros con cargas de agua y dos de estos de coordinación que se han ido incorporando gradualmente a lo largo de la tarde. Procedían del Ministerio de Transición Ecológica y, además de la de Murcia, de las comunidades valenciana y castellanomanchega, han informado los Gobiernos de España y Murcia.

01.30 min Transcripción completa corriendo sacando los camiones, los coches... ...hemos salvado lo que hemos podido... ...se le ha pegado fuego a este coche y a este un poco.. a escasómetros de nuestra casa. Hemos decidido coger a nuestra mascota y irnos. Vecinos, amigos de los críos de fútbol, echando cubos de agua con las mangueras como podíamos haber metido continuamente en el huerto Es que no me salen ni las palabras. Son algunos de los afectados del incendio forestal que ha obligado a desalojar a unas 50 familias en pedanías próximas a la capital. José Alfonso Pérez, nos decías al principio de este Telediario que el viento.. empieza a dar una tregua ahí en Murcia Sí, se ha marchado el viento y con ello las esperanzas de que pronto se pueda declarar como estabilizado este incendio... ...porque realmente ese viento ha sido la bestia negra... ...durante toda la tarde, han ardido 110 hectáreas de Pino y Montebajo de la Sierra del Carrasco y en el término municipal de Murcia siguen desplegados 250 efectivos de emergencias y nueve medios a euros medios aéreos y aún así se espera la llegada de refuerzos, la unidad militar de emergencias procedente de Vétera. Esta tarde, por precaución, se ha desalojado medio centenar de viviendas de las pedanías de Los Garres y San José de la Montaña, por precaución. De hecho, el Ayuntamiento de Murcia ha habilitado espacios públicos, por si fuese necesario que durante la noche se acogieran a esos más de 100 vecinos desalojados Un incendio forestal en Murcia obliga a desalojar a 50 familias