Murcia pide ayuda a la UME por un incendio forestal en la pedanía de Los Garres

Y en este punto conectamos con uno de los

vecinos de la pedanía de Garres y Lajes en Murcia donde hay un incendio

...para el que la región ha pedido la ayuda de la UMe...

...hay también vecinos desalojados..

Hablamos con Diego Garnés, como decimos, vecino de la pedanía.

¿Qué tal, Diego? Buenas tardes

Hola, buenas tardes.

Cuéntanos, ¿dónde estás ahora?

¿Cuál es la situación?

Pues estoy justamente en los garros, yo soy vecino de aquí y estoy

Esas son las escuelas, el colegio Antonio Díaz, el colegio público de

aquí de Los Garres, que como bien

decías es una pedanía de Murcia y se está activando otro nuevo foco, esto

lleva desde las 3 de la tarde,

y mira la hora que es y ahora mismo hay un foco,

una llama bastante grande cerca muy cerca del colegio tiene pinta de que

bueno vamos a pasar toda la noche pues no

sé de qué forma, todavía no nos han dicho nada.

A una de las zonas del pueblo

sí que se nos desalojó por humo.

Estamos esperando, no sé, a que nos digan algo, porque se está llenando

de humo el pueblo y es bastante amplio los focos.

No sabemos todavía

Vamos por partes porque nos estás dando mucha información.

Vamos por partes de

entrada te vemos con la mascarilla, supongo que no sueles llevarla, sino

que te la has puesto por

este humo, por el cual nos dices que has sido desalojado.

¿Cómo ha sido ese desalojo?

y dónde vas a pasar la noche?

Porque imagino que te habrán dicho hasta que te desalojan también durante

la noche, ¿no?

Claro, no, no, buena pregunta.

No sabemos. La mayoría de vecinos ahora mismo

estamos en la parte del pueblo en la que hay menos humo, en la parte..

baja, la más alejada a la montaña y simplemente a

la zona donde yo vivo, que es dos o tres calles más para allá, más para el

otro lado del pueblo,

sí que nos dijo la policía que vino rápidamente y nos dijo que teníamos que

sacar la mayoría de cosas

lo que pudiéramos, que venía el humo y las llamas las teníamos a 20 metros.

Entonces,

ahora mismo estamos a la espera realmente de que nos digan algo por si

nos tenemos que ir del pueblo o si podemos volver a

casa hay mucho humo ya te digo vamos a esperar a que nos digan

algo porque no tenemos… Creo que viene… La última información creo que está

viniendo

está de camino el presidente de la Región de Murcia, López Miras.

Y bueno..

eso es lo único que te puedo decir porque sí que nos han desalojado pero

no sabemos nada más hasta 100 viviendas

desalojadas, porque ¿cuánta gente vive ahí en la pedanía

de garres y lajes garres y lajes buena pregunta si yo creo que

tiene que estar entre 7.000 y 10.000 habitantes, si no

más. Ten en cuenta que es una pedanía que

está muy cerca de Murcia, a 6 kilómetros, y es

un pueblo dormitorio, aparte de que tiene muchos servicios, pero está muy

cerca de Murcia y vive mucha gente

Claro, nos estás diciendo que las llamas estaban, ojo, a 20 metros

de tu vivienda, es decir, que ahora podrían haber llegado perfectamente las

llamas a tu vivienda

Claro, mi vivienda está en calle Finca.

Realmente..

no sé cómo estará la casa.

No sé cómo estará la casa.

¿Hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido.

Cuando la policía

nos lo ha dicho enseguida, lo primero ha sido sacar a mi abuela, que puede,

que tiene 94 años, y

la hemos sacado con ayuda de un vecino lo más rápido que hemos podido, en

camisón,

y nos la hemos llevado a la otra punta del pueblo, al taller de mi madre, y

ahí estamos seguros de

momento, porque está en la parte baja del pueblo, ya te digo.

Lo que sí que me acaban de decir los vecinos y que ha salido varias

informaciones ya,

es que en un barrio, en el barrio de San José, de los Garres, sí que han

llegado las llamas

a una guardería y a una bodega de bebidas

No tenemos mucha más información.

Unas zonas, en cualquier caso, que ya estaban desalojadas, entiendo.

Sí

eso sí. En daños personales no hay ninguno.

No te constan. Pero hay muchísimo

humo. Nos decías que hay un nuevo foco.

De hecho, nos lo enseñabas.

Está detrás de ti en estos momentos

en la zona del colegio, nos comentabas, con lo cual esto puede entorpecer aún

más las labores

de extinción de este incendio y lo puede hacer incluso mucho más violento,

¿no?

El hecho de que haya varios focos y

se ha declarado un nuevo foco

Sí, sí, sí, claro, hay varios focos.

De hecho, claro, en el móvil se verá fatal porque es la cámara frontal, pero

estoy viendo llamas.

Ah, vale. Sí, sí, no, pero

hay llamas, hay llamas activas todavía

Dime, dime. Digo que entiendo que los desalojados

estáis en esta parte baja del pueblo donde las llamas están algo más

alejadas, aunque hay muchísimo humo

y por eso llevas ahora mismo mascarilla esperando instrucciones de las

autoridades para saber dónde vais a pasar la

noche o intentando contactar con familiares para intentar trasladaros,

pasar la noche a sus casas, ¿no?

¿Cuál es la situación de los desalojados?

Claro, claro, ahora mismo está todo el mundo en la calle, esta parte es verdad

que no está desalojada por ahora, aunque se está acercando mucho al

colegio, pero claro, está todo el mundo

en la calle con las mascarillas y también, sobre todo, hay mucha gente

echando agua con las mangueras, ¿no?

Refrescando un poco el terreno como se puede.

Y claro, lo más importante es esperar las instrucciones de…

que alguien nos informe, ya sea protección civil, policía local, 112,

emergencias

o alguien. Que no creo que tarden mucho

Hasta luego. Que no creo que tarden mucho, porque ya

te digo, enseguida se hace de noche y espero que vaya rápido.

No sé

nada. Esperemos que seguro que os dirán algo.

Vamos, que seguro. Sobre las 3 y 10 de la tarde

se ha declarado este incendio después de la llamada de más de 200 vecinos

Claro, ha avanzado muy rápido, ¿no?

¿Cómo ha sido ese momento y cómo ha avanzado desde

entonces? Sí, sí, súper rápido.

Yo en cuanto en mi

casa olía quemado, salí a curiosear, lo típico, y justo estaba...

Ya vimos el humo

y salí a ver qué pasaba.

Estuve justo donde montaron, enseguida ya empezó a

venir muy cerca del cementerio perdona que estoy un poco nervioso enseguida

empezó a venir

protección civil, montaron la tienda de campaña, el puesto de control, cada vez

más y más coches hasta que la policía nos fue echando,

nos fue echando. Y yo como ya había quedado mucho humo,

pues fui a ver el coche

Y justo ya en mi casa, yo vivo frente de un solar, una finca vacía llena

de llena de broza llena de hojas de maleza pues de repente me di que justo

enfrente

de la casa ya los vecinos estaban quitando los coches, ya un poco

gritando, ya un poco caótico y

la policía ya estaba viniendo corriendo para echarnos.

Yo con el coche, con mi abuela, mi madre..

un poco caótico porque claro, como te digo, tiene varios focos y lo que es la

cresta del Gallo, que es toda la

cordillera del carrasco y el parque de carrasco y es muy largo lleva varios

pueblos de la zona sur de Murcia

no sólo los carres entonces los bomberos yo creo los bomberos y los

efectivos de

seguridad yo creo que están un poco descontrolados y no saben por dónde

tirar.

Ya te digo, hay cuatro helicópteros, si no

me equivoco. Han venido bomberos de Fiesta-Jaén, de

Torrejón-Dartos de Madrid,

sea, creo que ahora mismo de la comunidad valenciana también he leído

En fin, lo más importante es que nos digan un poco la situación, porque ya

te

digo. Estamos hablando de una situación muy

complicada, las llamas, se propagan con rapidez, hay fuerte viento,

temperaturas...

Muy rápido

más de 30 grados, claro, es que es una situación muy complicada también para

los equipos de emergencia que están

intentando luchar contra las llamas.

Nos decías ahora, y es la última pregunta que te hago, ¿qué sensación

hay entre los vecinos al ver la cercanía del fuego a sus viviendas?

¿Cómo se van acercando esas llamas?

Pues la sensación es un poco como que no te lo creen.

Desde primera estábamos todo el mundo en la calle como viendo algo ajeno a

nosotros.

Estaba muy cerca

pero algo ajeno, algo pequeño, algo que se va a acabar dentro de poco, que se

va a extinguir, pero no

ha ido cogiendo. Ha ido cogiendo cada vez más

importancia

Ya te digo, súper rápido, como tú muy bien has dicho.

Es que en cosas de diez minutos las llamas recorrían

a lo mejor 50 metros, 60 metros, iban muy rápido

Te lo estoy diciendo a ojo, claro, pero muy rápido, muy poco tiempo, muy

rápido.

Y los vecinos..

hombre, ahora ya sabemos que va en serio.

Yo te digo, mucha gente con sus pertenencias en las puertas, con

las bolsas o con la maleta, que es lo que hemos hecho nosotros.

Yo me he sacado la mochila con mi disco, el ordenador portátil..

y bueno, ya está. Se ha ganado tiempo a más.

Y no sé, pues deseando que nos digan

algo para volver a casa y ver cómo está.

Pero miedo, miedo. Miedo de la gente estar contactando lo

que tú has dicho con familiares o buscando un plan B.

Un plan B porque no sabemos lo de la noche

si con suerte el viento va a parar, si con suerte

lo van a extinguir rápido, confiamos que sí.

Pero ahora mismo estamos en la calle sorprendidos

porque aquí

es la primera vez que pasa algo tan cerca

tan grande además, de tanto calado.

Un poco de miedo, pero bueno, de momento no ha pasado nada

personal. Diego Garnés, vecino, desalojado en ese

incendio en la

pedanía de garres y lajes en Murcia.

Nos decía nuestro compañero que no se va a estabilizar

personal

que os digan algo, que os realojen y que dentro de

lo que cabe paséis una buena noche, al menos que las llamas no provoquen o

provoquen los mínimos desperfectos

posibles y sobre todo que no causen daños personales.

Gracias por atendernos aquí en El canal 24 horas