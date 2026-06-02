Murcia pide ayuda a la UME por un incendio forestal en la pedanía de Los Garres
- Hay 250 efectivos trabajando en la zona y nueve medios aéreos desplegados
- El fuego ha arrasado unas 110 hectáreas, según las primeras estimaciones
El Gobierno de Murcia ha solicitado ayuda a la UME por un incendio forestal declarado sobre las 15:10 horas de este martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en la pedanía de Los Garres. La comunidad ha activado el Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos.
A las 15:10 horas, el 112 de Murcia ha informado que recibió más de 200 llamadas que alertaban sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña. Murcia ha activado desde los primeros momentos el tercer nivel de alerta de los cuatro previstos en el plan autonómico contra incendios.
En total, hay 250 efectivos trabajando en la zona y nueve medios aéreos: cuatro de Murcia, cuatro del MITECO y uno de la Comunidad Valenciana. Faltan por incorporarse uno del MITECO y dos de Castilla-La Mancha.
Según el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, los primeros efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegarán en torno a las 21:30 horas.
Murcia ha pedido a las 18:30 horas la intervención de la UME, cuya salida desde Bétera (Valencia) ha sido confirmada por los militares en su cuenta de X y por la Delegación del Gobierno español en la comunidad murciana sobre las 19:20 horas.
En un primer momento, el Gobierno español ha enviado dos hidroaviones, una aeronave de coordinación y un helicóptero con bolsa de agua desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz (Madrid) y después ha movilizado unidades del tercer batallón de intervención de la UME.
Asimismo, la Comunidad Valenciana ha mandado un helicóptero y una unidad helitransportada del Consorcio Provincial de Alicante. De igual modo, ha actuado Castilla - La Mancha que ha trasladado medios de su dispositivo Infocam. En concreto, se han movilizado dos medios aéreos: dos aviones anfibios ubicados en el aeródromo de Carcelén, en Albacete, y en Quinto de Don Pedro, en Toledo.
Y en este punto conectamos con uno de los
vecinos de la pedanía de Garres y Lajes en Murcia donde hay un incendio
...para el que la región ha pedido la ayuda de la UMe...
...hay también vecinos desalojados..
Hablamos con Diego Garnés, como decimos, vecino de la pedanía.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿dónde estás ahora?
¿Cuál es la situación?
Pues estoy justamente en los garros, yo soy vecino de aquí y estoy
Esas son las escuelas, el colegio Antonio Díaz, el colegio público de
aquí de Los Garres, que como bien
decías es una pedanía de Murcia y se está activando otro nuevo foco, esto
lleva desde las 3 de la tarde,
y mira la hora que es y ahora mismo hay un foco,
una llama bastante grande cerca muy cerca del colegio tiene pinta de que
bueno vamos a pasar toda la noche pues no
sé de qué forma, todavía no nos han dicho nada.
A una de las zonas del pueblo
sí que se nos desalojó por humo.
Estamos esperando, no sé, a que nos digan algo, porque se está llenando
de humo el pueblo y es bastante amplio los focos.
No sabemos todavía
Vamos por partes porque nos estás dando mucha información.
Vamos por partes de
entrada te vemos con la mascarilla, supongo que no sueles llevarla, sino
que te la has puesto por
este humo, por el cual nos dices que has sido desalojado.
¿Cómo ha sido ese desalojo?
y dónde vas a pasar la noche?
Porque imagino que te habrán dicho hasta que te desalojan también durante
la noche, ¿no?
Claro, no, no, buena pregunta.
No sabemos. La mayoría de vecinos ahora mismo
estamos en la parte del pueblo en la que hay menos humo, en la parte..
baja, la más alejada a la montaña y simplemente a
la zona donde yo vivo, que es dos o tres calles más para allá, más para el
otro lado del pueblo,
sí que nos dijo la policía que vino rápidamente y nos dijo que teníamos que
sacar la mayoría de cosas
lo que pudiéramos, que venía el humo y las llamas las teníamos a 20 metros.
Entonces,
ahora mismo estamos a la espera realmente de que nos digan algo por si
nos tenemos que ir del pueblo o si podemos volver a
casa hay mucho humo ya te digo vamos a esperar a que nos digan
algo porque no tenemos… Creo que viene… La última información creo que está
viniendo
está de camino el presidente de la Región de Murcia, López Miras.
Y bueno..
eso es lo único que te puedo decir porque sí que nos han desalojado pero
no sabemos nada más hasta 100 viviendas
desalojadas, porque ¿cuánta gente vive ahí en la pedanía
de garres y lajes garres y lajes buena pregunta si yo creo que
tiene que estar entre 7.000 y 10.000 habitantes, si no
más. Ten en cuenta que es una pedanía que
está muy cerca de Murcia, a 6 kilómetros, y es
un pueblo dormitorio, aparte de que tiene muchos servicios, pero está muy
cerca de Murcia y vive mucha gente
Claro, nos estás diciendo que las llamas estaban, ojo, a 20 metros
de tu vivienda, es decir, que ahora podrían haber llegado perfectamente las
llamas a tu vivienda
Claro, mi vivienda está en calle Finca.
Realmente..
no sé cómo estará la casa.
No sé cómo estará la casa.
¿Hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido.
Cuando la policía
nos lo ha dicho enseguida, lo primero ha sido sacar a mi abuela, que puede,
que tiene 94 años, y
la hemos sacado con ayuda de un vecino lo más rápido que hemos podido, en
camisón,
y nos la hemos llevado a la otra punta del pueblo, al taller de mi madre, y
ahí estamos seguros de
momento, porque está en la parte baja del pueblo, ya te digo.
Lo que sí que me acaban de decir los vecinos y que ha salido varias
informaciones ya,
es que en un barrio, en el barrio de San José, de los Garres, sí que han
llegado las llamas
a una guardería y a una bodega de bebidas
No tenemos mucha más información.
Unas zonas, en cualquier caso, que ya estaban desalojadas, entiendo.
Sí
eso sí. En daños personales no hay ninguno.
No te constan. Pero hay muchísimo
humo. Nos decías que hay un nuevo foco.
De hecho, nos lo enseñabas.
Está detrás de ti en estos momentos
en la zona del colegio, nos comentabas, con lo cual esto puede entorpecer aún
más las labores
de extinción de este incendio y lo puede hacer incluso mucho más violento,
¿no?
El hecho de que haya varios focos y
se ha declarado un nuevo foco
Sí, sí, sí, claro, hay varios focos.
De hecho, claro, en el móvil se verá fatal porque es la cámara frontal, pero
estoy viendo llamas.
Ah, vale. Sí, sí, no, pero
hay llamas, hay llamas activas todavía
Dime, dime. Digo que entiendo que los desalojados
estáis en esta parte baja del pueblo donde las llamas están algo más
alejadas, aunque hay muchísimo humo
y por eso llevas ahora mismo mascarilla esperando instrucciones de las
autoridades para saber dónde vais a pasar la
noche o intentando contactar con familiares para intentar trasladaros,
pasar la noche a sus casas, ¿no?
¿Cuál es la situación de los desalojados?
Claro, claro, ahora mismo está todo el mundo en la calle, esta parte es verdad
que no está desalojada por ahora, aunque se está acercando mucho al
colegio, pero claro, está todo el mundo
en la calle con las mascarillas y también, sobre todo, hay mucha gente
echando agua con las mangueras, ¿no?
Refrescando un poco el terreno como se puede.
Y claro, lo más importante es esperar las instrucciones de…
que alguien nos informe, ya sea protección civil, policía local, 112,
emergencias
o alguien. Que no creo que tarden mucho
Hasta luego. Que no creo que tarden mucho, porque ya
te digo, enseguida se hace de noche y espero que vaya rápido.
No sé
nada. Esperemos que seguro que os dirán algo.
Vamos, que seguro. Sobre las 3 y 10 de la tarde
se ha declarado este incendio después de la llamada de más de 200 vecinos
Claro, ha avanzado muy rápido, ¿no?
¿Cómo ha sido ese momento y cómo ha avanzado desde
entonces? Sí, sí, súper rápido.
Yo en cuanto en mi
casa olía quemado, salí a curiosear, lo típico, y justo estaba...
Ya vimos el humo
y salí a ver qué pasaba.
Estuve justo donde montaron, enseguida ya empezó a
venir muy cerca del cementerio perdona que estoy un poco nervioso enseguida
empezó a venir
protección civil, montaron la tienda de campaña, el puesto de control, cada vez
más y más coches hasta que la policía nos fue echando,
nos fue echando. Y yo como ya había quedado mucho humo,
pues fui a ver el coche
Y justo ya en mi casa, yo vivo frente de un solar, una finca vacía llena
de llena de broza llena de hojas de maleza pues de repente me di que justo
enfrente
de la casa ya los vecinos estaban quitando los coches, ya un poco
gritando, ya un poco caótico y
la policía ya estaba viniendo corriendo para echarnos.
Yo con el coche, con mi abuela, mi madre..
un poco caótico porque claro, como te digo, tiene varios focos y lo que es la
cresta del Gallo, que es toda la
cordillera del carrasco y el parque de carrasco y es muy largo lleva varios
pueblos de la zona sur de Murcia
no sólo los carres entonces los bomberos yo creo los bomberos y los
efectivos de
seguridad yo creo que están un poco descontrolados y no saben por dónde
tirar.
Ya te digo, hay cuatro helicópteros, si no
me equivoco. Han venido bomberos de Fiesta-Jaén, de
Torrejón-Dartos de Madrid,
sea, creo que ahora mismo de la comunidad valenciana también he leído
En fin, lo más importante es que nos digan un poco la situación, porque ya
te
digo. Estamos hablando de una situación muy
complicada, las llamas, se propagan con rapidez, hay fuerte viento,
temperaturas...
Muy rápido
más de 30 grados, claro, es que es una situación muy complicada también para
los equipos de emergencia que están
intentando luchar contra las llamas.
Nos decías ahora, y es la última pregunta que te hago, ¿qué sensación
hay entre los vecinos al ver la cercanía del fuego a sus viviendas?
¿Cómo se van acercando esas llamas?
Pues la sensación es un poco como que no te lo creen.
Desde primera estábamos todo el mundo en la calle como viendo algo ajeno a
nosotros.
Estaba muy cerca
pero algo ajeno, algo pequeño, algo que se va a acabar dentro de poco, que se
va a extinguir, pero no
ha ido cogiendo. Ha ido cogiendo cada vez más
importancia
Ya te digo, súper rápido, como tú muy bien has dicho.
Es que en cosas de diez minutos las llamas recorrían
a lo mejor 50 metros, 60 metros, iban muy rápido
Te lo estoy diciendo a ojo, claro, pero muy rápido, muy poco tiempo, muy
rápido.
Y los vecinos..
hombre, ahora ya sabemos que va en serio.
Yo te digo, mucha gente con sus pertenencias en las puertas, con
las bolsas o con la maleta, que es lo que hemos hecho nosotros.
Yo me he sacado la mochila con mi disco, el ordenador portátil..
y bueno, ya está. Se ha ganado tiempo a más.
Y no sé, pues deseando que nos digan
algo para volver a casa y ver cómo está.
Pero miedo, miedo. Miedo de la gente estar contactando lo
que tú has dicho con familiares o buscando un plan B.
Un plan B porque no sabemos lo de la noche
si con suerte el viento va a parar, si con suerte
lo van a extinguir rápido, confiamos que sí.
Pero ahora mismo estamos en la calle sorprendidos
porque aquí
es la primera vez que pasa algo tan cerca
tan grande además, de tanto calado.
Un poco de miedo, pero bueno, de momento no ha pasado nada
personal. Diego Garnés, vecino, desalojado en ese
incendio en la
pedanía de garres y lajes en Murcia.
Nos decía nuestro compañero que no se va a estabilizar
personal
que os digan algo, que os realojen y que dentro de
lo que cabe paséis una buena noche, al menos que las llamas no provoquen o
provoquen los mínimos desperfectos
posibles y sobre todo que no causen daños personales.
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Durante la tarde, las llamas se han extendido hacia la parte baja del monte, donde hay grandes solares de bancales de cítricos abandonados con maleza muy seca que prende muy rápido y se corre por el tramo comprendido entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña a lo largo de la falda del monte desde ella hasta la carretera.
Situación controlada y sin riesgo cerca de las viviendas
En un primer momento, se ha producido un desalojo preventivo de unas 50 viviendas por el humo, sin embargo, actualmente "ya no hay riesgo para la población de esas casas al lograrse contener la zona de llamas más próxima", ha explicado el presidente murciano, Fernando López Miras.
Los efectivos aéreos, que solo pueden trabajar con luz solar, se centran ahora en la zona más alta de monte avanzando labores para la noche "en previsión de que pueda cambiar la dirección del viento", que ahora lleva el incendio hacia territorio de la pedanía de La Alberca, ha añadido.
Por la noche será "importantísima" la ayuda de la UME para seguir controlando el incendio, que, según las primeras estimaciones que ha facilitado a la televisión autonómica, ha quemado unas 110 hectáreas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su preocupación y ha anunciado la movilización de sus medios mediante la red social X.
Calles cortadas y centros cerrados
La Policía Local ha cortado el tráfico en la subida a la Cresta del Gallo por los Teatinos y San José, y en la c/Antonio Díaz de Los Garres, el acceso a Los Garres desde camino Tiñosa, y el camino San José.
Además, han pedido que los ciudadanos sigan las indicaciones de los agentes que están en la zona, que no traspasen los perímetros de seguridad y mantengan despejadas las vías de evacuación. Del mismo modo, les han pedido que estén atentos ante posibles desalojos preventivos.
El suceso también ha afectado al transporte público, la línea 50 finaliza su trayecto en la gasolinera de Los Garres y la línea 78 se desvía por Ronda Sur al llegar a Algezares para continuar por Beniaján, según ha anunciado el Ayuntamiento de Murcia en sus redes sociales. Asimismo, ha anunciado que han sido cerrados los centros de Mayores de Los Garres y San José de la Vega, al igual que los campos de fútbol de esos dos municipios.
Este incendio se produce cuando la Vega del Segura está en aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El área donde ha tenido lugar se trata de una zona de pinar y monte bajo arbustivo con romero, tomillo y especies de ese porte presentes en ese tipo de ecosistema de clima mediterráneo.