Mundial 2026, en directo hoy, 17 de julio: el esloveno Slavko Vincic ha sido designado para arbitrar la final

11:45

La programación de este viernes está especialmente dedicada a los finalistas del Mundial. Desde primera hora Teledeporte está redifundiendo los súper resúmenes de 30 minutos de los partidos de Argentina. A las 12:30 horas peninsulares está programada la semifinal contra Inglaterra, este de una hora.

En el caso de España, a las 13:30 está previsto una redifusión del 'Estadio 2 Mundial Extra' con el repaso al camino de España, que dará paso al 'Estadio 2 Mundial' de este viernes en directo, que será de formato reducido por la etapa del Tour de Francia. Pero no habrá que esperar mucho hasta el bloque de después del Telediario, el 'TDP, Directo al Mundial', a las 15:25 horas en La 1 y RTVE Play.

Teledeporte tendrá por la tarde dos súper resúmenes de sendos amistosos España - Argentina, uno de 1988 a las 16:30 horas y otro de 1999 a las 17:15, justo para dar paso a 'Gran Estadio Mundial' en directo. Después de otras redifusiones, entre ellas los capítulos 3 y 4 de 'Denominación de Origen', volvemos a los directos: a las 21:45, 'NY, ¡a por la final!' y una hora después, 'Estudio Estadio Mundial', ambos simultáneamente en La 1, TDP y RTVE Play.

(CONSULTA LA PROGRAMACIÓN COMPLETA EN RTVE PLAY)