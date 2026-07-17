Mundial 2026, en directo hoy, 17 de julio: el esloveno Slavko Vincic ha sido designado para arbitrar la final
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes 17 de julio toca analizar a los dos rivales por la final del domingo, que se verá a las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play: España - Argentina.
Nuestros enviados especiales, Rubén Heras y Adrián Herrero, han seguido a los dos rivales en su camino hasta la final y han elaborado un minucioso análisis cada uno, desde lo colectivo en España hasta lo racial y emocional en Argentina. Sendas piezas para leer hasta el final. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados de TVE y RTVE.es. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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12:15
Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se reencontrarán este domingo en la final del Mundial, nueve años después de que sus caminos coincidieran en un aula de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el seleccionador español fue profesor del argentino durante su formación como entrenador, informa EFE. Pero su relación fue más allá: son amigos. Así lo ha manifestado en numerosas ocasiones el argentino, refiriéndose al español como "profesor".
Scaloni hizo en 2017 el curso para obtener la licencia UEFA Pro, poco después de poner fin a su carrera como futbolista. Luis de la Fuente compaginaba entonces su trabajo en las categorías inferiores de la selección española con la formación de jugadores en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Luis era profesor de táctica y sistemas de juego y Lionel, aplicado, se sentaba en primer fila, recuerda para EFE Ginés Meléndez
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12:00
La ciudad riojana de Haro, donde nació el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, está volcada estos días en "empujar" hacia la gloria a uno de sus paisanos más ilustres para que, al frente de España, gane la final del Mundial ante Argentina, por lo que el grito unánime es "¡Aúpa Luis!".
‘Animemos a nuestro paisano Luis y a nuestra selección’ es el lema con el que el Ayuntamiento de Haro, municipio de unos 12.000 habitantes, invita a vivir el encuentro final del Mundial el 19 de julio, desde el único estadio del mundo que lleva el nombre de Luis de la Fuente y que se encuentra en la ciudad jarrera.
Los símbolos del respaldo a De la Fuente en la ciudad que le vio nacer se ejemplifican estos días, cuando se viven los últimos compases del Mundial, en las numerosas banderas de España colgadas en los balcones, en los vecinos que portan camisetas de la selección y en la gran pancarta que luce la fachada del Consistorio con el lema 'La Rioja con la Roja. ¡Aúpa Luis, Haro está contigo!' (EFE).
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11:45
La programación de este viernes está especialmente dedicada a los finalistas del Mundial. Desde primera hora Teledeporte está redifundiendo los súper resúmenes de 30 minutos de los partidos de Argentina. A las 12:30 horas peninsulares está programada la semifinal contra Inglaterra, este de una hora.
En el caso de España, a las 13:30 está previsto una redifusión del 'Estadio 2 Mundial Extra' con el repaso al camino de España, que dará paso al 'Estadio 2 Mundial' de este viernes en directo, que será de formato reducido por la etapa del Tour de Francia. Pero no habrá que esperar mucho hasta el bloque de después del Telediario, el 'TDP, Directo al Mundial', a las 15:25 horas en La 1 y RTVE Play.
Teledeporte tendrá por la tarde dos súper resúmenes de sendos amistosos España - Argentina, uno de 1988 a las 16:30 horas y otro de 1999 a las 17:15, justo para dar paso a 'Gran Estadio Mundial' en directo. Después de otras redifusiones, entre ellas los capítulos 3 y 4 de 'Denominación de Origen', volvemos a los directos: a las 21:45, 'NY, ¡a por la final!' y una hora después, 'Estudio Estadio Mundial', ambos simultáneamente en La 1, TDP y RTVE Play.
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11:30
La anhelada copa que levantará este domingo la selección que gane el Mundial es seguramente el icono más conocido de la FIFA y lo que muchos no saben es que también es la marca comercial más protegida del organismo futbolístico internacional para multitud de formatos, incluidos en 3D y figurativos.
De 6.175 kilos y con oro de 18 quilates, el celebérrimo trofeo que combina el dorado sobre una base verde brillante de malaquita y que representa a dos figuras humanas sosteniendo la Tierra es un indudable reclamo comercial y publicitario que está muy controlado por la FIFA, que se reserva en exclusiva el uso económico a nivel mundial.
En el marco de uno de los mayores eventos deportivos y de propiedad intelectual del planeta, la FIFA ha protegido la imagen de la ansiada Copa del Mundo ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO en sus siglas en inglés y con sede en Alicante) para una inmensa variedad de productos y servicios comerciales. Este blindaje se refleja en que de las 45 subdivisiones de la Clasificación de Niza de propiedad intelectual para ordenar internacionalmente el registro de marcas, la FIFA ha protegido la Copa para un total de 38. (EFE)
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11:20
A Sánchez le acompañará la ministra de Deportes, Milagros Tolón, quien ha hablado este viernes para 'La Hora de La 1' en TVE: "El domingo va a ser un gran día, tenemos una magnífica selección y estoy convencida de que vamos a ganar el Mundial de Fútbol. Todos estamos pendientes de que esa copa venga para España".
“Milagros Tolón, ministra de Educación y Deportes: "Estamos muy orgullosos del fútbol masculino y femenino. Estoy convencida de que el domingo vamos a ganar" https://t.co/W2XU5eYbgg#LaHora17J pic.twitter.com/ijs6MGqt0l“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2026
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11:15
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que la Selección Española jugará este domingo en Nueva York contra Argentina. Ampliamos la noticia en RTVE.es:
Sánchez viajará a Nueva York para ver a España jugar la final del Mundial ante Argentina este domingo
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11:10
El árbitro esloveno Slavko Vincic ha sido designado por la FIFA para dirigir este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey la final del Mundial entre la selección española y la argentina, según anunció este jueves el organismo.
“Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....¿— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vin¿i¿! ¿ pic.twitter.com/OMLJ3oA31p“
El colegiado esloveno ha arbitrado a la selección española en cinco ocasiones, con un balance de tres victorias, entre ellas las de la semifinal de la pasada Eurocopa de Alemania ante Francia, y dos empates. A Argentina también la ha pitado, en el Mundial de Catar de 2022, en la derrota en su estreno ante Arabia Saudí (2-1).
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11:00
Por Malvinas... se pueden haber metido en un lío los argentinos. La FIFA ha declarado que su comité disciplinario está actualmente "evaluando los informes del partido" de semifinales del Mundial entre Inglaterra y Argentina por la pancarta exhibida por jugadores de la Albiceleste con el texto 'Las Malvinas son argentinas' antes de decidir si "toma medidas".
Argentina podría enfrentarse a medidas disciplinarias. "Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido", señala el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos.
En Reino Unido han recordado la sanción a la que se enfrentaron Rodri Hernández y Álvaro Morata por cantar "Gibraltar es español" en la celebración de la Eurocopa 2024.
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10:50
"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo..." es una de las estrofas de 'Quiero ver la cuarta estrella', el hit argentino por excelencia del Mundial 2026. La canción que se corea en los banderazos, se grita en los estadios y se canta con todo el corazón en el vestuario de la albiceleste. Un nuevo himno que ha relevado al 'Muchachos' de Catar 2022 y que resume en buena medida la explosión emocional de un país perdidamente enamorado de su selección. Así comienza el artículo de Rubén Heras.
Argentina, la última de Leo y su viaje visceral hacia la cuarta estrella
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10:40
Curiosamente, el único futbolista en la historia que ha sido internacional de manera oficial con España y Argentina decía que "no hay ningún jugador tan bueno como todos juntos". Esa frase legendaria, acuñada en su día por Alfredo Di Stéfano, explica a la perfección cómo la selección española se ha plantado en la final del Mundial sin algunas de sus estrellas a su mejor nivel. Así comienza el artículo de Adrián Herrero.
El triunfo del colectivo: España llega a la final sin la mejor versión de sus estrellas
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10:30
Buenos días. Este viernes 17 de julio tenemos jornada sin competición, pero ya previa a la disputa de la primera de las finales, la de consolación entre Inglaterra y Francia. Pero nuestros enviados especiales se han centrado en la del domingo, la que le toca jugar a la Roja, ¡vamos a por la segunda estrella!