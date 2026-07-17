9.900 euros de media por una entrada para el España-Argentina en el Mundial más caro de la historia
- El coste de las entradas de última hora oscila entre los 7.125 euros y los 83.639
- Si España gana este domingo, Hacienda ingresará más de seis millones de euros por las primas de los jugadores
Ya no quedan entradas a la venta en la web oficial de la FIFA para ver la final del Mundial. El España-Argentina ha colgado el cartel de sold-out con unos precios desorbitados. No obstante, todavía hay opciones de conseguir un ticket a través de las páginas web de reventa, pero tampoco son baratos. En StubHub, uno de los portales más usados en Estados Unidos, la entrada más asequible, situada en las últimas gradas de uno de los fondos del MetLife Stadium, se vendía este viernes a 7.125 euros y las más caras, pegadas a la banda, a 83.639 euros.
El Mundial de 2026 ya se ha coronado como el más caro de la historia y, aunque la implantación del fútbol en Estados Unidos respecto a otros deportes es muy limitada, el coste de las entradas de la final supera al de otros grandes acontecimientos del país. Según datos de TickPick citados por Forbes, el precio medio para ver el duelo de este domingo asciende a 9.900 euros, muy por encima del coste medio que alcanzaron las entradas de la Super Bowl (8.225 euros) o la de las finales de la NBA (5.513 euros).
El alto coste de las entradas ha generado multitud de críticas entre los aficionados, pero también entre representantes institucionales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Luzón, cargó este martes contra la política de precios de la FIFA: "No se puede permitir". Hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sorprendió por los precios. "Claro que me gustaría ir, pero, para ser honestos, no lo pagaría", aseguró en una entrevista en The New York Post.
El organismo internacional que rige el fútbol ha empleado por primera vez un sistema de venta dinámica, la misma herramienta que se usa para muchos conciertos, que hace que el coste del boleto suba en función de la demanda. De ahí las diferencias abismales entre lo que se está pagando en Estados Unidos y el precio que se fijó en Qatar, sede del Mundial de 2022. Las entradas de categoría 1 para la final costaron allí 1.600 dólares. La FIFA además no ha establecido un precio máximo y ha permitido la reventa, un jugoso negocio, ya que el organismo se queda con el 15% de lo que percibe el vendedor y del 15% de lo que abona el comprador.
Pero más allá del coste de las entradas, si algún aficionado está sopesando cogerse un avión y plantarse en Nueva York, tendría que sumar el precio del vuelo (a partir de 1.200 euros desde Madrid sin escalas, según datos de Skyscanner), el de los hoteles (mínimo 600 la noche, según las ofertas disponibles en Booking), el del tren para llegar al estadio (85), más la comida, transporte…
Hacienda ingresará seis millones si España gana el Mundial
GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, calcula que si la selección se impone a Argentina, la Hacienda española y las forales ingresarán un total de 6 millones de euros gracias al dinero que se llevarán los 17 jugadores que compiten con clubes del país. La mayor parte se la llevará la AEAT, con casi 4,4 millones, seguida de la Hacienda de Navarra, con 350.000 euros, y las de Guipúzcoa y Vizcaya, con 300.000 cada una.
"La tributación de estas cantidades resultaría del premio de 754.701,92 euros que recibiría cada jugador, por lo que la cantidad se elevaría a los 12,8 millones de euros para los 17 jugadores de la selección que residen en nuestro país, añadida al salario y los derechos de imagen que perciben de sus clubes", precisa el sindicato de técnicos en un comunicado.
GESTHA señala que la doctrina administrativa estipula que las primas que la RFEF paga a los jugadores de la selección por participar en competiciones internacionales y por los éxitos deportivos (la Eurocopa o el Mundial, por ejemplo) "se califican en el IRPF como rendimientos del trabajo, aunque no exista una relación laboral".
Esta consideración impide aplicar la reducción del 30% por obtener la prima de forma irregular en el tiempo "si en los cinco años anteriores han obtenido otros rendimientos generados en más de dos años, a los que probablemente ya las han reducido con anterioridad", añade la nota. En esta situación estarían futbolistas como Lamine Yamal, Ferrán Torres, Pau Cubarsí o Borja Iglesias.
Por su parte, en las haciendas forales no existe más limitación que un máximo de 300.000 euros a los que aplicar los porcentajes de reducción o de integración. Lo que afectará a las cantidades que finalmente se lleven los jugadores de clubes vascos o navarros, como Mikel Oyarzabal, Unai Simón o Nico Williams.
El sindicato recuerda que la tributación española "está alineada" con la de los principales países de Europa, como Reino Unido, Francia y Alemania, por lo que los jugadores que residen en estos (Rodri, Mikel Merino o Pedro Porro) percibirán una cantidad similar a la de sus compañeros que tributan ante la AEAT.