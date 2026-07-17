9.900 euros de media por una entrada para el España-Argentina en el Mundial más caro de la historia

Ya no quedan entradas a la venta en la web oficial de la FIFA para ver la final del Mundial. El España-Argentina ha colgado el cartel de sold-out con unos precios desorbitados. No obstante, todavía hay opciones de conseguir un ticket a través de las páginas web de reventa, pero tampoco son baratos. En StubHub, uno de los portales más usados en Estados Unidos, la entrada más asequible, situada en las últimas gradas de uno de los fondos del MetLife Stadium, se vendía este viernes a 7.125 euros y las más caras, pegadas a la banda, a 83.639 euros.

El Mundial de 2026 ya se ha coronado como el más caro de la historia y, aunque la implantación del fútbol en Estados Unidos respecto a otros deportes es muy limitada, el coste de las entradas de la final supera al de otros grandes acontecimientos del país. Según datos de TickPick citados por Forbes, el precio medio para ver el duelo de este domingo asciende a 9.900 euros, muy por encima del coste medio que alcanzaron las entradas de la Super Bowl (8.225 euros) o la de las finales de la NBA (5.513 euros).

El precio de las entradas para ver la final del Mundial se dispara a más de 80.000 euros RTVE

El alto coste de las entradas ha generado multitud de críticas entre los aficionados, pero también entre representantes institucionales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Luzón, cargó este martes contra la política de precios de la FIFA: "No se puede permitir". Hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sorprendió por los precios. "Claro que me gustaría ir, pero, para ser honestos, no lo pagaría", aseguró en una entrevista en The New York Post.

El organismo internacional que rige el fútbol ha empleado por primera vez un sistema de venta dinámica, la misma herramienta que se usa para muchos conciertos, que hace que el coste del boleto suba en función de la demanda. De ahí las diferencias abismales entre lo que se está pagando en Estados Unidos y el precio que se fijó en Qatar, sede del Mundial de 2022. Las entradas de categoría 1 para la final costaron allí 1.600 dólares. La FIFA además no ha establecido un precio máximo y ha permitido la reventa, un jugoso negocio, ya que el organismo se queda con el 15% de lo que percibe el vendedor y del 15% de lo que abona el comprador.

Pero más allá del coste de las entradas, si algún aficionado está sopesando cogerse un avión y plantarse en Nueva York, tendría que sumar el precio del vuelo (a partir de 1.200 euros desde Madrid sin escalas, según datos de Skyscanner), el de los hoteles (mínimo 600 la noche, según las ofertas disponibles en Booking), el del tren para llegar al estadio (85), más la comida, transporte…