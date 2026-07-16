Todo parecía escrito: España y Argentina jugarán la soñada Finalissima

El 15 de marzo de 2026, la UEFA anunció la suspensión de la Finalissima que España y Argentina debían disputar el viernes 27 del mismo mes en Catar. El conflicto de Oriente Medio impidió que se jugase el partido más deseado del mundo entre la campeona de Europa y la del mundo y América.

La cancelación del encuentro supuso un varapalo para los aficionados al fútbol, pero desde el momento en el que se anunció la suspensión a todos se nos vino a la cabeza una fecha y un lugar: el 19 de julio en Nueva York. El partido que parecía que nunca se iba a jugar va a llegar en el momento y la ubicación más determinantes. España y Argentina se van a medir por primera vez en la final de un Mundial. Casi nada.

Un partido que levantó polémica La suspensión de la Finalissima generó mucha controversia. No por la cancelación del evento en sí, puesto que la situación bélica en Oriente Medio no ofrecía las garantías necesarias para que el encuentro se disputase en Catar. La UEFA y la RFEF exploraron posibles vías para que el encuentro se disputase en otro lugar o incluso se celebrase en un formato a doble partido con duelos en ambos países. La AFA se negó. Tampoco aceptó buscar una fecha alternativa. El comunicado de la RFEF tras la cancelación del partido no ofrecía dudas: la Roja quería jugar a toda costa. "España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones. España ha ofrecido, de la mano de UEFA, todas las posibilidades, a pesar de lo cual, y dada la situación, la Finalissima ha sido cancelada", rezaba el escrito.