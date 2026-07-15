Mundial 2026, en directo hoy, 15 de julio: Inglaterra - Argentina, segunda 'semi' y más cuentas pendientes

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 15 de julio se completan las semifinales y el cuadro de honor del fin de semana: Inglaterra - Argentina, que podremos ver en directo a las 21:00 horas en directo en La 1 y RTVE Play.

España está en la final, la segunda de su historia. La selección española venció a Francia y espera rival del partido de este miércoles por la noche. Con la tranquilidad del deber cumplido, los pupilos de Luis de la Fuente descansan y le pasan la presión a estas otras dos selecciones. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.