Mundial 2026, en directo hoy, 15 de julio: Inglaterra - Argentina, segunda 'semi' y más cuentas pendientes
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 15 de julio se completan las semifinales y el cuadro de honor del fin de semana: Inglaterra - Argentina, que podremos ver en directo a las 21:00 horas en directo en La 1 y RTVE Play.
España está en la final, la segunda de su historia. La selección española venció a Francia y espera rival del partido de este miércoles por la noche. Con la tranquilidad del deber cumplido, los pupilos de Luis de la Fuente descansan y le pasan la presión a estas otras dos selecciones. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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11:45
Actualizamos las notas de los 26 de la selección española... con una licencia en el titular del artículo:
La actuación de los 26 FINALISTAS de la selección española en el Mundial, uno a uno y partido a partido
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11:30
La 1 batió todos los récords de audiencia este martes con el pase de la Selección española a la final del Mundial. Una victoria deportiva y televisiva que arrasó, con 13.176.000 espectadores de media y 73,8% de cuota en La 1 y Teledeporte, rozando los 18 millones de espectadores únicos, y que se convierte en lo más visto en televisión desde la final de la Eurocopa del 14 de julio de 2024. La 1 alcanzó el 35,1% de cuota, su mayor dato diario en dos años, y se en la madrugada (13,5%), mañana (21,3%), tarde (13,3%), prime time (64%) y late night (23,8%).
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11:15
Y la otra previa es la que nos trae Daniel Flores, de DatosRTVE, con el análisis estadístico:
Pista Mundial
Inglaterra - Argentina, la mística mundialista se cita en semifinales
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11:00
Día de partido, día de encuesta. Te dejamos la 'porra' de RTVE Play para el partido de esta noche.
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10:45
Jornada de descanso para la selección española, como viene siendo habitual los días posteriores a los partidos. Día de faena para Inglaterra y Argentina, contendientes en la segunda semifinal, que veremos nuevamente en La 1 y RTVE Play a partir de las 21:00 horas. Te dejamos la previa de nuestro enviado especial, Rubén Heras.
Atlanta acorazada para el Inglaterra-Argentina: el mayor dispositivo de seguridad del Mundial
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10:30
Buenos días, España. ¡ESTAMOS EN LA FINAL!
Mientras lo vamos asimilando en esta franja continental, duermen los futbolistas al otro lado del Atlántico. Empezamos este miércoles 15 de julio.