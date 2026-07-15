No es Messi simulando una falta en un partido del Mundial 2026, es un vídeo creado con IA
- Mundial 2026: No es un homenaje con drones a las leyendas del fútbol que han dejado el torneo, es IA
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- Directo: Inglaterra - Argentina, la semifinal del Mundial desde el Estadio de Atlanta
Difunden en redes sociales un vídeo que muestra al jugador argentino Lionel Messi simulando una falta en un partido del Mundial de 2026. Es falso, es un contenido generado con inteligencia artificial (IA). Lo hemos detectado a través de varias herramientas y un análisis visual revela inconsistencias propias de la IA en la grabación. Este contenido falso se difunde después de que el suizo Breel Embolo fuese expulsado tras una simulación en el partido de cuartos de final contra Argentina.
El vídeo de 12 segundos, publicado en X el 12 de julio y compartido más de 15.000 veces, muestra al delantero del Argentina, Lionel Messi, simulando una caída ante un rival. En el mensaje, escrito en árabe, que adjunta la grabación leemos: "¿Acaso nadie sabe por qué aquí el árbitro no revisa la obra de teatro de Messi y lo castiga con una tarjeta amarilla? La FIFA ha convertido el caso Negreira en algo ridículo con lo que está pasando en la Copa del Mundo". Detectamos otra publicación de Facebook que difunde este vídeo y lo sitúa en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza: "¡El jugador de Suiza fue EXPULSADO por simulación! ¡Minutos antes, Messi hizo eso y no recibió ni tarjeta amarilla!".
No es una escena real, es un vídeo generado con IA
En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con las herramientas de detección de IA Decopy.AI y Hive y ambas concluyen que es un contenido sintético con un 99% y un 98,7% de fiabilidad en su predicción. Puedes comprobarlo en la imagen inferior.
No es una escena real del Mundial 2026. No se registra en el partido entre Argentina y Suiza, en el cual el delantero suizo Breel Embolo acabó expulsado al ver una segunda amarilla por una simulación. Tampoco en el anterior partido entre Argentina y Egipto, donde se produjeron varias acciones polémicas.
Las imágenes presentan varias inconsistencias visuales. El jugador que defiende a Leo Messi en el vídeo que circula en redes lleva el dorsal número 10. Sin embargo, su aspecto no guarda ningún parecido con Granit Xhaka, el ‘10’ de la selección de Suiza. Se da la circunstancia de que tanto Suiza, rival de Argentina en cuartos, como Egipto, rival en octavos, visten camiseta roja y pantalón negro en su equipación. Sin embargo, el futbolista del vídeo falso tampoco guarda ningún parecido con el dorsal 10 de Egipto, Mohamed Salah. Además, vemos otros fallos propios de la IA. En el segundo 0:08 la pelota desaparece tras el cuerpo de Leo Messi. Lo hemos comprobado analizando la imagen ‘frame a frame’ con la herramienta InVid WeVerify.
Por otra parte, apreciamos que el portero que aparece al fondo de la escena tiene el aspecto y la equipación (con el dorsal 23) de Unai Simón, guardameta de la selección española, que no se ha enfrentado a Argentina en este Mundial. Por último, en el segundo 0:03 se aprecia una lona en la grada del estadio con el logotipo del Mundial de Catar 2022, no el del Mundial 2026.
En VerificaRTVE te hemos explicado cómo se está usando la IA para desinformar en el Mundial. Te hemos alertado de la tendencia en redes de crear vídeos con inteligencia artificial de famosos entre el público en los estadios. También desmontamos la falsa narración racista de un locutor argentino al que suplantaron con una voz sintética y te contamos cómo se usó esta tecnología para extender la islamofobia tras un gol del futbolista español Lamine Yamal.