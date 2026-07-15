No es Messi simulando una falta en un partido del Mundial 2026, es un vídeo creado con IA

Difunden en redes sociales un vídeo que muestra al jugador argentino Lionel Messi simulando una falta en un partido del Mundial de 2026. Es falso, es un contenido generado con inteligencia artificial (IA). Lo hemos detectado a través de varias herramientas y un análisis visual revela inconsistencias propias de la IA en la grabación. Este contenido falso se difunde después de que el suizo Breel Embolo fuese expulsado tras una simulación en el partido de cuartos de final contra Argentina.

El vídeo de 12 segundos, publicado en X el 12 de julio y compartido más de 15.000 veces, muestra al delantero del Argentina, Lionel Messi, simulando una caída ante un rival. En el mensaje, escrito en árabe, que adjunta la grabación leemos: "¿Acaso nadie sabe por qué aquí el árbitro no revisa la obra de teatro de Messi y lo castiga con una tarjeta amarilla? La FIFA ha convertido el caso Negreira en algo ridículo con lo que está pasando en la Copa del Mundo". Detectamos otra publicación de Facebook que difunde este vídeo y lo sitúa en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza: "¡El jugador de Suiza fue EXPULSADO por simulación! ¡Minutos antes, Messi hizo eso y no recibió ni tarjeta amarilla!".