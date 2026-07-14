Mundial 2026: No es un homenaje con drones a las leyendas del fútbol que han dejado el torneo, es IA
Difunden en redes sociales un vídeo de un espectáculo de drones en un estadio como si fuera un homenaje a las leyendas del Mundial 2026 que ya han sido eliminadas del torneo. Es falso, es un contenido generado con inteligencia artificial.
El vídeo publicado en X el 12 de julio muestra el interior de un estadio de fútbol lleno de espectadores y sobre el terreno de juego aparece una exhibición de drones que forma figuras luminosas de cuatro futbolistas bajo el mensaje "GRACIAS, LEYENDAS". Un mensaje adjunta la grabación y comparte el siguiente texto escrito en árabe: "La FIFA ha puesto a Salah en la pantalla antes del partido y dice un saludo a los grandes que han dejado el torneo". En Facebook difunden la misma secuencia y afirman: "Cristiano, Neymar, Modric y Salah: el adiós con drones en pleno Mundial". En Facebook también circulan las imágenes como si mostrasen una escena real.
Un vídeo generado con IA
Hemos hecho una búsqueda inversa con Google Reverse y hemos encontrado el origen del vídeo en una publicación de Instagram que indica que se trata de una creación hecha con la herramienta de Pixverse. En VerificaRTVE hemos analizado las imágenes con las herramientas de detección de IA Hive, Ai or Not e Iveres y todas concluyen que es un contenido sintético con un 99,9%, un 92% y un 89,4% de fiabilidad en su predicción. Puedes comprobarlo en la imagen inferior.
No es Ronaldo con la camiseta de Argentina, es IA
Circulan también varias imágenes de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Argentina sentado en la grada de un estadio junto a su pareja, Georgina Rodríguez. Un mensaje compartido en X el 12 de julio adjunta las fotos y dice en inglés: "Hermano ha sido forzado a quedarse y ver al país de su esposa jugar". Es falso. Se trata de un montaje creado con IA.
La imagen no es real. Hemos analizado la instantánea con dos herramientas de detección de IA y ambas concluyen que se trata de un contenido generado con esta tecnología. Hive Moderation señala que es una foto falsa con un 95,7% de probabilidad en su predicción e ImageWhisperer con casi un 100% de fiabilidad.
No hay constancia de que Cristiano Ronaldo permaneciera en el Mundial tras la derrota de Portugal ante España. El delantero quedó eliminado con Portugal en octavos de final del Mundial 2026 tras perder contra España (0-1) el 6 de julio. Tal y como cuenta el diario A Bola, la selección lusa emprendió su viaje de vuelta a Portugal un día más tarde y aterrizó en el aeropuerto Humberto Delgado de la capital portuguesa el miércoles 8 de julio por la mañana. Aunque algunos jugadores abandonaron antes la concentración, Cristiano Ronaldo fue uno de los 18 jugadores que viajó con el grueso del equipo. El periodista deportivo Fabrizio Romano compartió el 9 de julio imágenes de Cristiano aterrizando en Lisboa junto a varios compañeros.
En VerificaRTVE te hemos explicado cómo se está usando la IA para desinformar en el Mundial. Te hemos alertado de la tendencia en redes de crear vídeos con inteligencia artificial de famosos entre el público en los estadios. También desmontamos la falsa narración racista de un locutor argentino al que suplantaron con una voz sintética y te contamos cómo se usó esta tecnología para extender la islamofobia tras un gol del futbolista español Lamine Yamal.