Mundial 2026: Bulos sobre la celebración en París de la victoria de Francia ante Marruecos

Tras la victoria de Francia ante Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026 en Boston, (Estados Unidos) los franceses salieron a las calles de las ciudades de su país para celebrar el pase a semifinales. En redes sociales se han difundido vídeos descontextualizados que se presentan como si mostrasen disturbios en París. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos de ellos.

En redes sociales circula un vídeo de 36 segundos en el que se ve a varias personas quemando coches y destrozando paradas de autobús. "Fuertes disturbios en París con vehículos volcados e incendiados, paradas de autobús vandalizadas, cristales rotos, escombros por las calles y grupos de criminales rompiendo todo a su paso durante el Francia-Marruecos. Los musulmanes se alistan a hacer arder París", leemos en un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 10 de julio que adjunta la grabación. Es un bulo .

Estos vídeos muestran disturbios en París tras la victoria del PSG en Champions

Circula también en redes un montaje de 37 segundos que incluye seis secuencias de vídeo y lo atribuyen a la destrucción de las calles de París y culpan de ello a "los marroquíes" tras caer eliminados del Mundial. Un mensaje en inglés compartido más de 3.000 veces desde el 10 de julio adjunta la grabación y afirma: "Última hora: Los migrantes marroquíes están causando disturbios en París tras perder 2-0 ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo". Es falso.

Mensaje que difunde como actual un montaje de vídeos registrados tras la victoria en Champions del PSG en mayo de 2026 / VerificaRTVE VerificaRTVE

Estas secuencias no muestran la situación en París tras la victoria de Francia ante Marruecos en el Mundial, son imágenes de los altercados durante la celebración de la Champions que ganó el PSG en la capital francesa el 31 de mayo. En la parte superior derecha del vídeo vemos el logotipo del medio Wall Street Journal (WSJ), que publicó esa misma secuencia el 1 de junio en su página web.

Cinco de las seis secuencias las encontramos difundidas originalmente por el periodista francés Luc Auffret, que las compartió en sus redes sociales la noche del 31 de mayo. Los primeros dos segundos del vídeo que circula como actual también los publicó The Times en su cuenta de TikTok el 31 de mayo, etiquetando a Auffret. El segundo fragmento, hasta el segundo 6’, vemos un grupo de chicos tirando bengalas a otro junto a una farmacia, que geolocalizamos en la avenida Pierre Grenier, 150 (48.83545164764232, 2.255083992800022).

En la tercera secuencia difundida originalmente el 31 de mayo de 2026, observamos de nuevo lanzamientos de bengalas contra la Policía francesa. Geolocalizamos las imágenes cerca de la farmacia en la avenida Georges Lafont, 86 (48.835641416839174, 2.2556236776562733). En el siguiente fragmento observamos unas bicicletas ardiendo en la calle y a personas corriendo. Se encuentran entre una carnicería y un restaurante en el cruce entre la calle Le Marois y el bulevar Murat (48.83741722639858, 2.258291143557321). En la quinta secuencia vemos una multitud de aficionados con bengalas rojas frente a la misma farmacia del segundo vídeo. En los últimos segundos hay un contenedor ardiendo.

No hemos podido encontrar el origen ni la ubicación de ese vídeo, pero también fue compartido en Facebook por Wall Street Journal el 1 de junio en ese montaje sobre los disturbios tras la Champions ganada por el PSG. Por tanto, no se registra tras la victoria de Francia sobre Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026.