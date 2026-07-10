Mundial 2026: Bulos sobre la celebración en París de la victoria de Francia ante Marruecos
Tras la victoria de Francia ante Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026 en Boston, (Estados Unidos) los franceses salieron a las calles de las ciudades de su país para celebrar el pase a semifinales. En redes sociales se han difundido vídeos descontextualizados que se presentan como si mostrasen disturbios en París. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos de ellos.
Este vídeo con coches quemados es de unas manifestaciones en 2022
En redes sociales circula un vídeo de 36 segundos en el que se ve a varias personas quemando coches y destrozando paradas de autobús. "Fuertes disturbios en París con vehículos volcados e incendiados, paradas de autobús vandalizadas, cristales rotos, escombros por las calles y grupos de criminales rompiendo todo a su paso durante el Francia-Marruecos. Los musulmanes se alistan a hacer arder París", leemos en un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 10 de julio que adjunta la grabación. Es un bulo.
Esta grabación no muestra disturbios en París en la actualidad y no guarda relación con las reacciones a la victoria de Francia frente a Marruecos en el Mundial 2026. Las imágenes circulan en redes desde el 24 de diciembre de 2022. Como ya te contamos en VerificaRTVE, corresponden a unas manifestaciones en la capital francesa tras el asesinato de tres personas de origen kurdo. El vídeo lo componen dos secuencias. Los primeros 19 segundos los encontramos en unas imágenes publicadas por el periodista Remy Buisine el 24 de diciembre de 2022, grabadas en la calle Amelot, junto a la plaza Pasdeloup de París (48.863410, 2.367242). El segundo fragmento lo encontramos publiciado en X un día después, el 25 de diciembre de 2025 y lo geolocalizamos en el Boulevard des Filles du Calvaire (48.861978, 2.366997), también en la capital francesa. Este vídeo ya ha sido objeto de bulos. En abril de 2026 se difundió como si los hechos se registraran en Marsella. En mayo de este mismo año se presentó como si mostrase disturbios en París tras la victoria del PSG en la Champions.
Estos vídeos muestran disturbios en París tras la victoria del PSG en Champions
Circula también en redes un montaje de 37 segundos que incluye seis secuencias de vídeo y lo atribuyen a la destrucción de las calles de París y culpan de ello a "los marroquíes" tras caer eliminados del Mundial. Un mensaje en inglés compartido más de 3.000 veces desde el 10 de julio adjunta la grabación y afirma: "Última hora: Los migrantes marroquíes están causando disturbios en París tras perder 2-0 ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo". Es falso.
Estas secuencias no muestran la situación en París tras la victoria de Francia ante Marruecos en el Mundial, son imágenes de los altercados durante la celebración de la Champions que ganó el PSG en la capital francesa el 31 de mayo. En la parte superior derecha del vídeo vemos el logotipo del medio Wall Street Journal (WSJ), que publicó esa misma secuencia el 1 de junio en su página web.
Cinco de las seis secuencias las encontramos difundidas originalmente por el periodista francés Luc Auffret, que las compartió en sus redes sociales la noche del 31 de mayo. Los primeros dos segundos del vídeo que circula como actual también los publicó The Times en su cuenta de TikTok el 31 de mayo, etiquetando a Auffret. El segundo fragmento, hasta el segundo 6’, vemos un grupo de chicos tirando bengalas a otro junto a una farmacia, que geolocalizamos en la avenida Pierre Grenier, 150 (48.83545164764232, 2.255083992800022).
En la tercera secuencia difundida originalmente el 31 de mayo de 2026, observamos de nuevo lanzamientos de bengalas contra la Policía francesa. Geolocalizamos las imágenes cerca de la farmacia en la avenida Georges Lafont, 86 (48.835641416839174, 2.2556236776562733). En el siguiente fragmento observamos unas bicicletas ardiendo en la calle y a personas corriendo. Se encuentran entre una carnicería y un restaurante en el cruce entre la calle Le Marois y el bulevar Murat (48.83741722639858, 2.258291143557321). En la quinta secuencia vemos una multitud de aficionados con bengalas rojas frente a la misma farmacia del segundo vídeo. En los últimos segundos hay un contenedor ardiendo.
No hemos podido encontrar el origen ni la ubicación de ese vídeo, pero también fue compartido en Facebook por Wall Street Journal el 1 de junio en ese montaje sobre los disturbios tras la Champions ganada por el PSG. Por tanto, no se registra tras la victoria de Francia sobre Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026.
Este vídeo de la Torre Eiffel también corresponde a la victoria del PSG
Difunden en redes esta otra grabación de 13 segundos en la que se ve una nube de humo junto a la Torre Eiffel. "París comienza a arder tras la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial", leemos en una publicación de Instagram con más de 35.000 ‘me gusta’ y compartida más de 1.200 veces desde el 10 de julio. Es falso.
El vídeo se registra en las calles de París tras la victoria del PSG en Champions el 31 de mayo. El origen de la grabación está en esta publicación de X del 31 de mayo que difundió de nuevo el periodista Luc Auffret. A partir del segundo 00:12 de la secuencia, se aprecia que el fuego procede de un aparcamiento en el Puerto de la Bourdonnais, a orillas del río (48.86054, 2.29417).
Noche tranquila en París, disturbios en Londres
Tal y como han informado los medios de comunicación franceses, el pase a semifinales de su selección se celebró "en un ambiente mayoritariamente pacífico en París". Se habían implementado importantes medidas de seguridad tras lo ocurrido en la capital francesa en mayo de este año, cuando el PSG se proclamó campeón de la Champions League.
Una adolescente de 17 años ha fallecido en Aulnoye-Aymeries, una comuna en el norte de Francia, tras caer de un camión mientras celebraba la victoria de la selección francesa contra Marruecos. También informa de ello Le Monde, indicando que el conductor del vehículo, un hombre de 45 años, ha sido detenido.
Además, se han registrado importantes disturbios en Londres, donde un agente de policía ha resultado herido y varias personas han sido detenidas tras la victoria de Francia sobre Marruecos. La policía y los aficionados se enfrentaron en Edgware Road, según ha informado The Guardian. Puedes ver vídeos reales de estos incidentes publicados por Sky Sports.